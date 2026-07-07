새만금 국가산단 개발·실시계획 변경…현대차 등 투자 지원 목적

세줄 요약 새만금개발청이 국가산단 개발·실시계획 변경안을 승인·고시했다. 현대차그룹의 9조원 투자와 AI·로봇·수소 클러스터 조성을 지원하기 위해 5공구 지원시설용지를 복합용지로 바꾸고, 수상태양광 전력 연계를 위한 송전소 부지도 확정했다. 국가산단 개발·실시계획 변경 승인·고시

현대차 9조원 투자 지원용 기반 정비

수상태양광·AI 인프라 연계 강화

이미지 확대 새만금개발청 전경. (사진=새만금청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 새만금개발청 전경. (사진=새만금청 제공)

현대자동차그룹을 비롯한 새만금 투자 기업의 신속하고 안정적인 사업 추진을 위한 제도적 기반이 마련됐다.

먼저

5공구 내 지원시설용지 일부를 복합용지로 변경했다. 이는 현대차그룹이 추진하는 인공지능(AI)·로봇·수소클러스터 관련 협력업체들의 입주 여건을 개선하기 위해서다.

또 새만금의 핵심 에너지 사업인 ‘수상태양광 발전사업(지역주도형 0.3GW)’의 전력 계통 연계를 가속하기 위해 8공구 연구시설용지 일부를 공공시설용지로 변경해 송전소 부지로 확정했다.

이를 통해 한국전력 남비응변전소와 전력망 연계 여건이 갖춰지면 2028년으로 예정된 수상태양광 발전사업의 상업운전 개시에도 속도가 붙을 전망이다.

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새만금개발청은 지난 6일 ‘새만금지구 국가산업단지 개발계획(25차) 및 실시계획(29차) 변경안’을 승인·고시했다고 7일 밝혔다.이번 계획안 변경은 현대차그룹의 9조원 규모 투자를 지원하고, 친환경 에너지 기반시설을 조기에 구축하기 위해 제도적 지원을 강화한 게 특징이다.이번 계획안에선 현대차그룹의 인공지능(AI) 데이터센터 운영을 지원할 글로벌 정보통신 연계망 구축을 위해 육양국(국제 해저케이블과 육상 통신망을 연결하는 시설) 사업부지의 지구단위계획 변경도 포함됐다.남영우 새만금개발청 차장은 “이번 개발 및 실시계획 변경에는 기업의 사업 추진에 필요한 시설 기반을 반영했다”이라고 말했다.