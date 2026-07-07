GIST, ‘AI 대학’ 전격 출범

“AI·반도체 글로벌 융합인재 산실로”

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세줄 요약 GIST가 기존 정보컴퓨팅대학을 확대·개편해 AI 대학을 공식 출범했다. AI·반도체를 축으로 AX 학과를 신설하고, 학부 472명과 대학원 518명 등 총 990명 규모의 교육·연구 플랫폼을 구축했다. 2027학년도부터는 학부 정원도 확대할 계획이다. AI 대학 공식 출범, 정보컴퓨팅대학 확대 개편

AX 학과 신설, AI·반도체 융합 교육 강화

2027학년도 학부 정원 확대, 인재 양성 박차

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광주과학기술원(지스트·GIST)이 호남권을 넘어 세계적 수준의 AI·반도체 산업 거점 역할을 수행할 ‘인공지능(AI) 대학’을 공식 출범시켰다.7일 GIST에 따르면, 이번 AI 대학 출범은 기존 정보컴퓨팅대학을 확대·개편한 것으로, 서남권의 전략 산업을 뒷받침할 융합형 전문 인력을 안정적으로 양성·공급하는 데 목적이 있다.새롭게 문을 연 AI 대학은 기존의 AI 학과, 전기전자컴퓨터공학과, 반도체공학과, AI 정책전략대학원에 더해 ‘인공지능 전환(AX) 학과’를 신설하며 교육 외연을 넓혔다. 현재 규모는 학사 과정 472명, 대학원 석·박사 과정 518명 등 총 990명에 달하는 대규모 교육·연구 플랫폼을 구축한 상태이며, 향후 정원을 더욱 확대할 방침이다. 교육 과정은 AI 핵심 기술과 AI 반도체를 기반으로 삼는다. 이를 통해 모빌리티, 에너지, 제조, 바이오·헬스케어 등 산업 전반의 AI 전환(AX)과 전략을 아우르는 실무형 인재를 길러낼 계획이다. 특히 AI 영재학교와 연계한 조기 인재 발굴부터 학부-대학원 통합 교육, 산업 맞춤형 과정에 이르기까지 인재 양성 체계를 고도화한다는 구상이다.나아가 GIST는 첨단 분야 인력난 해소를 위해 오는 2027학년도부터 전체 학부 신입생 모집 정원을 현재보다 100명 늘린 연 330명 내외로 확대해 인재 양성에 더욱 박차를 가할 예정이다.GIST 관계자는 “이번 AI 대학 출범은 AI와 반도체가 결합한 미래 산업의 핵심 거점을 육성하기 위한 전략적 선택”이라며 “세계적인 경쟁력을 갖춘 AI 인재의 요람이 될 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.