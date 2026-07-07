부산교육청, 업무지원 플랫폼 기능 확대…AI로 학습지 제작 등 13개 기능

세줄 요약 부산시교육청이 자체 개발한 통합 업무지원 플랫폼 펜통의 기능을 13개 더 늘려 총 68개로 확대했다. AI 코드를 활용한 맞춤형 학습지 제작, 한글 신구대조표 자동 생성, 문서 용량 줄이기 등 실무 편의 기능을 보강했다. 현장 의견을 반영해 교직원 업무 부담을 덜고 수업과 행정 효율을 높이려는 취지다. 펜통 기능 확대, 총 68개로 증가

AI 학습지·교보재 제작 기능 추가

문서 비교·용량 줄이기 등 실무 보강

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공.

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부산시교육청 교육정책연구소는 AI·데이터연구팀이 자체 개발한 통합 업무지원 프로그램인 ‘펜통’의 기능 확대 버전을 배포한다고 7일 밝혔다.펜통은 교사와 행정직원 모두의 업무 부담을 줄이고 디지털 환경에서 실무를 효율적으로 할 수 있도록 지원하려고 개발한 플랫폼으로 지난 4월 공개했다.이번 업데이트는 기존 55개 기능에 13개 기능을 추가해 총 68개 기능으로 확대했다. 추가한 기능은 AI 코드를 활용해 맞춤형 디지털 학습지와 교보재를 손쉽게 제작할 수 있는 교무 지원 기능인 ‘펜북’, 두 개의 한글 파일을 비교해 대조표를 자동 생성하는 ‘한글 신구대조표’ 등이 있다. 클릭 한 번으로 문서 크기를 최적화해 K-에듀파인 기안을 보다 쉽게 할 수 있는 한글 용량 줄이기 기능도 있다.교육청은 현장 교직원의 개선 의견을 반영해 실무에서 유용하게 활용할 수 있는 핵심 기능을 추가하는 등 펜통을 고도화했다.교육청 관계자는 “펜통 도입 이후 다양한 수업 도구 지원과 행정 문서 작업 자동화 덕분에 업무 부담이 많이 줄었다는 반응이 나온다. 교직원들이 불필요한 행정 업무에서 벗어나 오롯이 학생 교육에만 집중할 수 있도록 실효성 있는 에듀테크 지원을 하겠다”고 밝혔다.