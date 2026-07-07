강원 교사 10명 중 6명 “‘혐오 표현’ 지도 어려워”

세줄 요약 강원지역 교사 10명 중 6명이 온라인 커뮤니티식 혐오 표현을 쓰는 학생 지도에 어려움을 느꼈다. 정치적 중립성 논란과 학생 갈등, 학부모 민원, 가이드라인 부재가 주요 원인이었다. 전교조 강원지부는 교사 보호와 대응 매뉴얼 마련을 요구했다. 강원 교사 66.4%, 혐오 표현 지도 어려움 응답

정치적 중립성 논란·민원 우려가 최대 원인

전교조, 교사 보호·대응 매뉴얼 마련 요구

이미지 확대 전교조 강원지부 홈페이지. 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전교조 강원지부 홈페이지. 화면 캡처

“어렵지 않다”고 답한 응답자는 17.7%에 불과했다.

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강원지역 교사 10명 중 6명이 온라인 커뮤니티에 만연한 혐오 표현을 쓰는 학생에 대한 지도에 고충을 겪는 것으로 나타났다.전국교직원노동조합 강원지부는 지난달 17~26일 도내 초·중·고 교사 959명을 대상으로 실시한 설문조사에서 66.4%가 학생의 극단적 표현을 지도하는 일에 대해 “어렵다”고 답했다고 7일 밝혔다.어려움을 겪는 가장 큰 이유(중복 응답)로는 ‘정치적 중립성 또는 편향성 논란에 대한 부담’(66.9%)이 꼽혔다. 다음은 ‘학생과 갈등 우려’(46.5%), ‘신조어·혐오 표현에 대한 이해도 부족’(46.0%), ‘학부모 민원 제기 우려’(36.3%), ‘지도 가이드라인 부재’(30.1%) 순이다.온라인 커뮤니티에서 쓰이는 혐오 언어, 정치적 밈, 정치인 조롱 표현을 사용하는 학생을 목격한 경험이 있는지를 묻는 문항에는 80.8%가 “있다”고 답했다.전교조 강원지부는 정치적 중립성 시비, 학부모 민원, 아동학대 신고 우려 없이 혐오 표현을 정당하게 지도할 수 있는 법과 제도 마련을 도교육청에 요구했다.조영국 강원지부장은 “혐오 표현을 제지한 교사가 정치적 편향 시비를 걱정해야 하는 현실에서는 제대로 된 생활지도도 민주시민 교육도 가능하지 않다”며 “학교급별 대응 매뉴얼과 교사 보호 대책을 즉각 마련해야 한다”고 말했다.