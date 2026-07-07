김대중 전남광주교육감, 사과한 배재고 학생들 ‘포용’

“과도한 비난 멈추고 운동 전념하길” 당부

서로 이해 존중 교육과정...민주주의 실천

이미지 확대 김대중 전남광주특별시교육감. 닫기 이미지 확대 보기 김대중 전남광주특별시교육감.

세줄 요약 5·18 민주화운동 조롱 응원으로 논란이 된 배재고 야구부 학생들이 광주를 찾아 공식 사과했다. 김대중 전남광주교육감은 학생들의 만남을 용서와 존중의 교육 과정으로 평가하며, 과도한 비난은 자제해 달라고 당부했다. 또 스포츠 교류와 역사·민주시민교육 강화를 제안했다. 배재고 야구부, 광주 찾아 5·18 조롱 논란 사과

김대중 교육감, 학생 포용과 화해 메시지 전달

과도한 비난 자제 요청, 교육적 해결 강조

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5·18 민주화운동 조롱 응원으로 논란을 빚었던 서울 배재고등학교 야구부원들이 광주를 찾아 공식 사과한 가운데, 김대중 전남광주특별시교육감이 이들에게 위로와 화해의 손길을 내밀었다.김 교육감은 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “그동안 마음이 많이 아팠을 학생들, 이제는 훌훌 털고 다시 예전처럼 씩씩하게 학업과 운동에 전념하길 바란다”며 격려의 메시지를 전했다.이번 사태는 배재고 야구부 주장이 지난 6일 오후 광주제일고등학교를 직접 방문하면서 변곡점을 맞았다. 배재고 주장은 광주제일고 주장을 만나 사과문을 전달하고 악수를 나누며 진심 어린 사죄의 뜻을 표했다.김 교육감은 양교 학생들의 만남에 대해 “두 학교 학생들이 용서와 화해의 손을 맞잡은 것은 단순한 사과를 넘어 서로를 이해하고 존중하는 교육의 과정이자, 민주주의를 배우는 뜻깊은 실천”이라고 의미를 부여했다.김 교육감은 이어 “응원 논란 이후 줄곧 교육적 해결을 바라왔다”며 “더 이상 이 문제로 학생들이 고통받지 않기를 바란다”고 덧붙였다.특히 김 교육감은 온라인 등에서 이어지는 배재고 학생들에 대한 과도한 비난을 경계했다. 그는 “갈등과 논쟁을 유발하는 과도한 관심과 언행을 삼가달라”고 대중에게 호소하며 학생 보호에 나섰다.향후 대책으로는 실질적인 교류와 교육 강화를 제시했다. 김 교육감은 “이번 일을 계기로 전남광주와 서울 학생들이 함께 참여하는 스포츠 교류 등을 통해 우정을 이어갔으면 좋겠다”고 제안했다.또한 “이번 사건을 교훈 삼아 교육과정 속 역사교육과 민주시민교육을 더욱 강화해, 아이들이 올바른 역사의식을 갖춘 민주시민으로 성장하도록 가르치겠다”고 강조했다.