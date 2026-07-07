추경호 “대구, 세계적 뮤지컬 도시로 키운다”…문체부 장관에 지원 요청

세줄 요약 추경호 대구시장이 DIMF 어워즈에서 대구를 세계적 뮤지컬 도시로 키우겠다며 국립뮤지컬콤플렉스, 국립근대미술관, 국립오페라단 유치에 대한 정부 지원을 요청했다. 그는 뮤지컬 산업이 성장했지만 창작 기반 확충이 필요하다고 강조했다. DIMF 어워즈서 대구 뮤지컬 도시 비전 제시

국립뮤지컬콤플렉스 등 문화 인프라 유치 요청

창작 뮤지컬 육성 위한 정부 지원 강조

이미지 확대 추경호 대구시장이 지난 6일 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 어워즈에서 최휘영 문화체육관광부 장관을 직접 만나 환담을 나누고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 지난 6일 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 어워즈에서 최휘영 문화체육관광부 장관을 직접 만나 환담을 나누고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 추경호 대구시장이 지난 6일 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 어워즈에 참석해 인사말을 하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 지난 6일 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 어워즈에 참석해 인사말을 하고 있다. 대구시 제공

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추경호 대구시장이 “국립뮤지컬콤플렉스 조성을 비롯해 국립근대미술관, 국립오페라단 유치 등 핵심 문화 인프라 조성을 추진하겠다”며 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.7일 대구시에 따르면 추 시장은 전날 열린 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 어워즈에 참석해 “대구가 대한민국을 넘어 세계가 찾는 뮤지컬 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.올해 20회를 맞은 DIMF는 아시아 유일의 국제 뮤지컬 축제다. 그동안 창작 뮤지컬 발굴과 해외 작품의 교류, 뮤지컬 전문 인재 양성 등을 주도하며 뮤지컬 산업 성장을 이끌어 왔다. 이제는 대구 대표 문화 브랜드를 넘어, 전 세계인이 함께 즐기는 글로벌 공연 예술 축제로 자리 잡았다는 평가를 받는다.이날 대상 시상식에 오른 추 시장은 “이런 멋진 무대에 뜨거운 사랑과 열정을 보여준 시민들을 보면 역시 대구는 아시아 최고의 뮤지컬 도시”라며 “문화예술은 시민의 삶을 풍요롭게 할 뿐 아니라, 도시의 품격과 경쟁력을 높이는 핵심 자산”이라고 강조했다.추 시장은 “뮤지컬 산업은 한국 공연시장 매출액 1조 7326억원의 약 30%를 차지하는 주요 문화 콘텐츠로 성장했으나, 해외 라이선스 공연이 절반을 차지하고 있는 실정”이라며 “대구는 지난 20여 년간 국내 창작 뮤지컬 육성을 선도해 온 도시로, 이제는 국립 뮤지컬콤플렉스 조성 등에 국가가 전폭적으로 지원해야 한다”고 강조했다.추 시장은 이날 행사에 참석한 최휘영 문화체육관광부 장관과도 만나 국립 뮤지컬콤플렉스와 국립 근대미술관 조성과 관련한 지원을 거듭 요청했다. 그는 “국립 뮤지컬콤플렉스 조성은 대통령의 지역 공약인 동시에 정부의 핵심 국정과제인 ‘K컬처 시대를 위한 콘텐츠 국가전략산업화’ 추진과도 긴밀히 맞닿아 있다”며 “명분이 확실한 만큼 사업이 조속히 추진돼야 한다”고 말했다.