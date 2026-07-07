최대 200㎜ 물폭탄 내린다… 산사태 위기경보 ‘관심→주의’ 상향

세줄 요약 오는 9일까지 전국 대부분 지역에 많은 비가 예보된 가운데 산림청이 산사태 위기경보를 관심에서 주의로 상향했다. 중부지방과 호남에는 8~9일 최고 200㎜ 이상 비가 내릴 수 있어 주의가 필요하다. 정체전선이 남북으로 오르내리며 강한 장맛비가 이어질 전망이다. 산사태 위기경보, 전국 다수 지역 주의 상향

중부·호남 중심 9일까지 최대 200㎜ 폭우 예보

정체전선 북상·남하 반복, 강한 장맛비 전망

이미지 확대 7일 대전 유성구 죽동천교 인근 하부 도로가 침수 우려로 차량 운행이 통제되고 있다. 2026.7.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 7일 대전 유성구 죽동천교 인근 하부 도로가 침수 우려로 차량 운행이 통제되고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

오는 9일까지 전국 대부분 지역에 많은 비가 올 것으로 전망되는 가운데 전국 대부분 지역에 산사태 위기 경보 ‘주의’ 단계가 발령됐다.

이미지 확대 비가 내린 7일 서울 종로구 광화문광장에서 우산을 쓴 시민이 걸어 가고 있다. 2026.7.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 비가 내린 7일 서울 종로구 광화문광장에서 우산을 쓴 시민이 걸어 가고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

산림청은 7일 서울·대구·인천·대전·세종·경기·강원·충북·충남·전북·경북에 내려진 산사태 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령한다고 밝혔다.산사태 위기 경보 단계는 ‘관심-주의-경계-심각’으로 구분된다.전남광주·부산·울산·경남은 이미 ‘주의’ 단계가 내려진 상태다. 제주는 현재 ‘관심’ 단계다.기상청에 따르면 이날 오전 9시 55분 기준 일 강수량은 충남 금산에서 93.7㎜(금산)로 전국에서 가장 많았다. 이밖에 충북 영동 86.5㎜(가곡), 전북 익산 78.0㎜(함라), 충남 서천 68.5㎜(춘장대), 충북 옥천 66.5㎜, 전북 군산 62.6㎜, 경북 칠곡 61.5㎜ 등으로 집계됐다.서울에서는 강서구에 17.9㎜로 자치구 중 가장 많은 비가 관측됐다. 이어 은평 17.5㎜, 용산 14.0㎜, 구로 13.5㎜, 금천 13.0㎜ 등으로 뒤따랐다.8일 새벽에서 오후까지 서해상에 새로 형성된 정체전선이 북태평양고기압 확장에 따라 북상하면서 중부지방과 호남을 중심으로 장맛비가 내릴 전망이다.우리나라 북쪽에 형성된 절리저기압에서 부는 차고 건조한 공기와 남쪽 북태평양고기압 가장자리에서 부는 고온다습한 공기가 충돌하면서 정체전선이 형성된다.정체전선은 8일 저녁부터 9일 새벽까지는 찬 공기에 밀려 남하하다가 9일 오전부터 다시 북상해 10일 낮 북한 쪽으로 넘어갈 것으로 보인다.정체전선이 남북으로 진동하면서 중부지방과 호남에 많은 비가 매우 거세게 내릴 것으로 예상된다.이에 따라 일부 지역에는 150㎜ 넘는 비가 내릴 수도 있다.8~9일 예상 강수량은 대전·세종·충남·전북 80~150㎜(최고 200㎜ 이상), 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충북 50~100㎜(경기남부·강원중부내륙·강원남부내륙·충북 최고 150㎜ 이상), 전남북서부·경북중부·경북북부 30~80㎜(경북중·북부 최고 120㎜ 이상, 전남북서부 최고 100㎜ 이상), 대구·경북남부 20~60㎜, 강원동해안 5~50㎜, 광주·전남(북서부 제외) 10~40㎜, 경남서부내륙 5~40㎜, 제주 5㎜ 안팎이다.