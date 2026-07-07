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‘피습 자작극’ 의혹 정이한 전 개혁신당 후보 구속영장 청구

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-07-07 12:10
수정 2026-07-07 12:28
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세줄 요약
  • 선거운동 중 음료컵 습격 자작극 의혹
  • 정이한 전 후보 등 2명 구속영장 신청
  • 위계공무집행방해·허위사실 공표 혐의
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정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 4월 29일 부산 북구 구포시장에서 목 보호대를 한 채 선거운동을 하고 있다. 연합뉴스
정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 4월 29일 부산 북구 구포시장에서 목 보호대를 한 채 선거운동을 하고 있다. 연합뉴스


6·3 지방선거 선거운동 기간 중 ‘음료컵 습격’을 당했다고 주장했으나 자작극을 벌인 것으로 의심받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보에 대한 구속영장이 청구됐다.

7일 부산 금정경찰서는 위계공무집행방해, 공직선거법 위반(허위사실 공표) 등 혐의로 정 전 후보 등 2명의 구속영장을 지난 1일 신청했다고 밝혔다. 구속영장 신청 사유는 증거인멸 및 도주 우려다.

검찰은 이틀 뒤 법원에 영장을 청구했으며, 부산지법은 8일 오후 2시부터 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

정 전 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 유세하던 중 신호 대기 중이던 차량의 운전자 A씨가 던진 음료컵에 맞아 쓰러졌다고 주장했다. 당시 정 전 후보 캠프는 그가 음료컵을 피하려다 넘어지는 바람에 의식을 잃어 병원으로 옮겨졌으며 뇌진탕, 근좌상 진단을 받았다고 설명했다.

하지만 사건 경위를 조사한 경찰은 석연치 않은 점이 있다고 보고 정 전 후보와 A씨의 관계 등을 수사해 왔다. 경찰은 헬스 트레이너인 A씨와 정 전 후보가 이전부터 알던 사이이며, 음료컵 투척 사건 이전 두 사람이 통화한 기록을 확보한 것으로 알려졌다.



경찰은 또 정 전 후보의 아버지가 설립한 부산진구 B병원의 의료법 위반, 선거 개입 여부에 대한 수사도 진행하고 있다. 정 전 후보는 음료컵 투척 사건 당시 현장에서 12㎞ 떨어진 B병원으로 이송됐으며, 경찰에는 그의 뇌진탕, 근좌상 진단 주장이 실제 의료기록과 일치하는지 확인해 달라는 취지의 고발장이 접수됐다.
부산 정철욱 기자
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