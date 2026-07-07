“프로팀 콜업 1억, 이적은 6000만 원” 노동일 광주FC 대표…배임수재 미수 피의자 소환 조사

경찰, 유소년 학부모에게 거액 금품 요구 의혹 조사

구단 스카우터와 공모 의혹 추궁, 노 대표 혐의 부인

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세줄 요약 광주FC가 유소년 선수의 프로 입단과 타 구단 이적을 대가로 학부모에게 거액을 요구했다는 의혹이 불거졌다. 경찰은 노동일 대표를 배임수재 미수 피의자로 소환해 조사했고, 구단 관계자들의 공모와 묵인 여부를 집중 확인하고 있다. 유소년 콜업·이적 대가 금품 요구 의혹

노동일 대표 배임수재 미수 피의자 조사

경찰, 공모·묵인 여부 집중 수사

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시민구단 광주FC가 유소년 선수의 프로 입단(콜업)과 타 구단 이적을 대가로 학부모에게 거액의 금품을 요구했다는 의혹과 관련해 노동일 광주FC 대표이사가 최근 경찰 조사를 받은 것으로 확인됐다.매년 100억원 안팎의 시민 혈세가 투입되는 공공 구단에서 이른바 ‘입단 장사’ 의혹이 불거지면서 축구계 안팎에서 파문이 일고 있다.7일 광주 서부경찰서 등에 따르면 경찰은 지난달 초 노 대표를 비롯한 구단 관계자들을 배임수재 미수 혐의 피의자 신분으로 소환해 강도 높은 조사를 벌였다. 앞서 경찰은 지난 4월 13일 이 같은 내용이 담긴 고소장을 접수하고 본격적인 수사에 착수한 바 있다.노 대표는 구단 스카우터 등 실무진이 학부모 측에 “유소년 발전기금 명목으로 1억원을 내면 프로팀으로 콜업할 수 있다”라거나 “타 구단으로 이적하려면 훈련보상비 명목으로 6000만원을 내야 한다”라며 구체적인 액수를 요구하는 과정에 깊숙이 개입하고 공모한 혐의를 받고 있다.특히 의혹을 제기한 피해 학부모 측은 금품 요구 과정에서 분할 납부를 요청했으나 구단 측으로부터 거절당했으며, 구단 공식 계좌가 아닌 ‘광주FC유소년재단’ 법인 계좌로 입금할 것을 구체적으로 요구받았다고 주장하는 것으로 알려졌다. 해당 유소년재단은 지난해 설립인가를 거쳐 공익법인으로 지정됐으며, 현재 노 대표가 재단 이사장까지 겸임하고 있는 구조다.경찰은 노 대표가 스카우터의 이러한 금품 요구 정황을 사전에 보고받고도 묵인했거나 조직적으로 공조했는지 여부를 집중적으로 들여다보고 있다.경찰 관계자는 “노 대표를 포함한 핵심 관계자들을 소환해 피의자 조사를 진행했다”라며 “현재 추가적인 혐의 입증을 위해 수사를 계속 진행 중”이라고 밝혔다.반면 노 대표는 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 그는 경찰 조사에서 “구단 스카우터가 유소년 발전기금을 확보해 오면 프로 콜업 방안을 강구해 보겠다는 아이디어를 보고한 것은 사실”이라면서도 “당시 돈 관계에 강요나 강제성이 들어가면 절대 안 된다고 선을 그으며 명확히 만류했다”고 주장한 것으로 알려졌다.