글로컬 태권도 캠프, 11일부터 무주에서 열린다

세줄 요약 전북 무주군에서 2026 글로컬 태권도 캠프가 11일부터 11월 1일까지 네 차례 1박 2일 일정으로 열린다. 국내외 태권도 수련생과 지도자 1400여명이 참여하며, 교육과 디지털 스포츠 체험, 지역 상생 프로그램을 강화한다. 핵심은 아시안게임 정식 종목인 가상 태권도 체험이다. 무주서 2026 글로컬 태권도 캠프 개최

11일부터 11월 1일까지 4회차 진행

국내외 1400여명 참가, 체류형 교육 확대

이미지 확대 2026 글로컬 태권도 캠프가 11일부터 11월 1일까지 무주 무주덕유산리조트 유스타운에서 개최된다. 무주군 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 글로컬 태권도 캠프가 11일부터 11월 1일까지 무주 무주덕유산리조트 유스타운에서 개최된다. 무주군 제공





7일 무주군에 따르면

가 오는 11일부터 11월 1일까지 무주군 일원(무주덕유산리조트 유스타운)에서 개최된다.

특히

2026 아이치·나고야 아시안게임

정식 종목으로 채택된 ‘가상(버추얼) 태권도 체험’이 핵심 프로그램으로 준비돼 기대를 모은다.

“무주만의 특색 있는 체류형 교육캠프를 통해 청소년들이 태권도 수련을 넘어 진로와 교육, 지역문화를 함께 경험하고 숙박, 음식, 관광·체험시설 이용 활성화로 지역에도 도움이 될 수 있도록 뒷받침해 나갈 것”이라고 말했다.

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전북 무주군에서 ‘태권도 교육캠프’가 열린다.‘2026 글로컬 태권도 캠프’이번 캠프는 4회에 걸쳐 1박 2일 일정으로 추진된다.1회차는 7월 11일부터 12일까지, 2회차는 8월 22일부터 23일까지, 3회차는 9월 12일부터 13일까지, 4회차는 10월 31일부터 11월 1일까지 진행된다.행사에는 국내·외 태권도 수련생과 지도자 등 총 1400여명이 참가할 예정이다.올해 프로그램은 태권도 교육, 디지털 스포츠 체험, 지역 상생 등을 강화했다.‘가상(버추얼) 태권도 체험’은 태권도의 현재와 미래를 함께 보여주는 교육형 프로그램으로, 참가자들은 기존 태권도 수련에서 익힌 동작과 경기 감각을 디지털 환경에서 직접 체험할 수 있다.군 관계자는 “글로컬 태권도 캠프는 지난해 처음 시작돼 참가자와 지도자, 지역 주민 모두에게 호응을 얻으며 무주가 가진 태권도 교육자원의 가치를 확인하는 무대가 됐다”며