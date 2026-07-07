버려진 폐현수막의 화려한 변신… 해수욕장 파라솔·에코백으로 재탄생

해수욕장 5곳에 업사이클링 파라솔 보급… 문화행사서 에코백·돗자리 배부

사회적기업 협업으로 발달장애인 일자리 창출… 친환경 자원순환 정책 확대

이미지 확대 버려지는 폐현수막을 업사이클링한 파라솔이 제주도 해수욕장 5곳에 보급돼 눈길을 끌고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 버려지는 폐현수막을 업사이클링한 파라솔이 제주도 해수욕장 5곳에 보급돼 눈길을 끌고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 폐현수막이 돗자리, 에코백, 필통으로 재탄생된 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 폐현수막이 돗자리, 에코백, 필통으로 재탄생된 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 행사·선거 뒤 버려지는 폐현수막을 수거해 해수욕장 파라솔, 에코백, 돗자리 등으로 바꾸는 업사이클링 사업을 추진했다. 올해는 도내 해수욕장 5곳에 파라솔을 보급하고, 문화관광 행사에서는 에코백과 돗자리를 나눠주며 실사용 제품으로 확대했다. 폐현수막 수거해 업사이클링 제품 제작·보급

해수욕장 파라솔·에코백·돗자리로 재탄생

발달장애인 참여·친환경 게시대 운영 확대

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제주 해수욕장에 폐현수막으로 만든 업사이클링 파라솔이 설치돼 눈길을 끌고 있다.제주도는 각종 행사와 선거, 홍보 등에 사용된 뒤 버려지는 현수막을 수거해 친환경 제품으로 재탄생시키는 업사이클링 사업을 추진하고 있다고 7일 밝혔다.올해는 특히 해수욕장 개장 시기에 맞춰 업사이클링한 파라솔을 제작해 도내 해수욕장 5곳에 보급했다. 이와 함께 에코백과 돗자리도 제작해 문화관광 행사에서 도민과 관광객에게 나눠주고 있다.이번 사업은 행사와 선거, 홍보 등에 쓰인 뒤 버려지는 현수막을 수거해 친환경 제품으로 다시 만드는 새활용(업사이클링) 사업의 일환이다. 도는 그동안 폐현수막을 우산, 모래주머니, 플로깅용 마대 등으로 재활용해 왔다.올해는 행정 수요 중심이던 재활용 품목을 도민과 관광객이 실제로 활용할 수 있는 제품으로 확대했다. 제주관광공사가 주최한 행사에는 폐현수막으로 만든 에코백 400개와 돗자리 200개 등이 지원됐다.도에 따르면 2023년에는 우산 100개와 필통 400개를, 2024년에는 우산 90개와 쓰레기 마대 4000개를 보급했다. 올해는 플로깅용 마대 2350개, 쓰레기 마대 4115개, 모래주머니 750개를 제작·보급했다.또한 이번 사업은 도내 사회적기업과 협업해 추진되고 있으며, 발달장애인이 제품 제작 과정에 직접 참여하고 있다. 이를 통해 환경 보호는 물론 취약계층의 사회 참여 기회 확대와 자립 기반 마련에도 기여하고 있다.도는 현수막 폐기물 발생 자체를 줄이기 위해 친환경 현수막 전용 게시대도 운영하고 있다. 올해 2월부터 시범 운영 중인 게시대는 기존 플라스틱 천과 고정용 끈 대신 생분해성 소재와 친환경 고정 방식을 적용해 설치부터 폐기까지 환경 부담을 줄였다. 현재 제주시 3기 14면, 서귀포시 1기 5면이 운영 중이다.고영훈 도 건축경관과장은 “버려지던 현수막이 도민과 관광객이 실제로 쓰는 물건으로 되살아나고 있다”며 “재활용 제품 보급과 친환경 전용 게시대 운영을 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.