휴머노이드 로봇 상용화 앞당기는 포항 “기술 실증 기반 구축”

세줄 요약 경북 포항시가 휴머노이드 로봇 조기 상용화를 위해 연구개발과 실증의 핵심 거점 역할을 강화한다. 철강과 이차전지 등 제조 산업이 집적된 환경을 바탕으로 현장 검증에 나서고, 구미와 협력해 경북형 산업생태계를 구축할 계획이다. 포항시, 휴머노이드 로봇 실증 거점 강화

철강·이차전지 기반 현장 검증 환경 확보

구미와 연계한 경북형 생태계 구축 추진

이미지 확대 경북 포항 로봇 산업 발전 기반 마련 전략을 인공지능(AI) 생성형 이미지로 만든 개념도. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항 로봇 산업 발전 기반 마련 전략을 인공지능(AI) 생성형 이미지로 만든 개념도. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항시가 휴머노이드 로봇 상용화를 위한 핵심 거점 역할을 강화한다.시는 휴머노이드 로봇 산업의 조기 상용화를 위한 연구개발(R＆D)과 실증의 핵심 거점 역할을 강화해 경북형 휴머노이드 산업생태계 구축에 나선다고 7일 밝혔다.휴머노이드 산업은 제조 현장에서 기술을 검증하는 실증 역량이 필수다. 포항은 철강과 이차전지 등 세계적 수준의 제조 산업이 집적돼 있어 성능 검증과 현장 실증을 위한 최적의 환경을 갖추고 있다.시는 고위험 작업용 모바일 자율로봇, 폐배터리 인간-로봇 협업 해체 기술, 수중로봇, 안전로봇 등 다양한 실증 사업을 추진해 제조 현장 중심 실증 경험을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 휴머노이드 로봇의 산업 현장 적용과 사업화를 앞당겨 실증·수요 확산 거점으로 육성할 계획이다.또한 구미의 제조·부품 경쟁력과 포항의 연구개발·실증 역량을 연계해 경북형 휴머노이드 산업생태계를 구축할 방침이다.박용선 시장은 “경북도·구미시와의 협력을 강화해 경북형 휴머노이드 산업생태계를 구축하고, 대한민국 제조 인공지능(AI) 전환과 휴머노이드 산업 성장을 선도하겠다”고 말했다.