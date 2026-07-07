17년 기다림 끝…영천 경마공원 9월 문 연다

오는 18, 25일 모의 경주 시행 등 최종 리허설 돌입

이미지 확대 ‘렛츠런파크 영천’ 조감도. 한국마사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘렛츠런파크 영천’ 조감도. 한국마사회 제공

세줄 요약 경북권 첫 경마공원인 렛츠런파크 영천이 2009년 유치 이후 17년 만인 9월 정식 개장했다. 18일과 25일 실전형 모의 경주로 수송, 마방, 경주, 관람객 안전까지 최종 점검했다. 영천 렛츠런파크, 9월 정식 개장 발표

18·25일 모의 경주로 운영 전반 점검

말산업·관광 활성화 기대감 확산

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경북 영천의 경마공원이 오는 9월 정식으로 문을 연다.경북도는 경북권 첫 경마공원인 ‘렛츠런파크 영천’이 오는 9월 개장한다고 7일 밝혔다.2009년 12월 유치 이후 17년 만이다.렛츠런파크 영천은 본격 개장을 앞두고 오는 18일과 25일 두 차례에 걸쳐 실전형 모의 경주를 시행하며 최종 리허설을 한다.이번 모의 경주는 실제 경주와 동일한 환경에서 경주마 수송, 마방 운영, 출전 관리, 경주 시행, 관람객 안전 및 시설 운영 전반을 종합적으로 최종 점검하는 절차다.부산·경남에서 훈련 중인 경주마들이 경마 당일 영천으로 이동해 경주를 치르는 순회 방식으로 진행된다.경주마 이동에는 경주마 복지와 안전 확보를 위해서 국제경마연맹(IFHA)의 말 수송 복지 가이드라인을 반영한 무진동 기능을 갖춘 전용 수송 차량을 투입한다.차량 내부에는 냉난방 및 자동 환기 시스템, 체격별 가변형 칸막이, 실시간 GPS 모니터링 시스템 등을 갖춰 경주마의 컨디션을 최상으로 유지할 수 있도록 한다.경북도는 이번 모의 경주가 오랜 준비 끝에 개장을 앞둔 영천 경마공원의 운영 역량과 안전성을 최종 점검하는 과정인 만큼 수송부터 경주 시행까지 모든 분야를 세밀하게 점검해 개장과 함께 안전하고 수준 높은 경마 서비스를 제공한다는 방침이다.렛츠런파크 영천은 과천, 제주, 부산·경남에 이어 국내 네 번째 경마공원으로 영천시 금호읍 일원에 조성됐다. 3000석 규모의 관람대, 자연 친화형 수변공원, 국제 수준의 경주로 시설을 갖췄다.도는 경마공원 개장에 맞춰 말산업 육성, 관광·레저산업 활성화에 힘을 쏟을 계획이다.이철우 경북도지사는 “렛츠런파크는 단순한 경마 시설이 아니라 지역 경제와 관광산업에 새로운 활력을 불어넣을 성장 거점”이라며 “9월 성공적인 개장을 발판으로 한국마사회 본사 영천 이전이 성사된다면 경북은 말산업을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.