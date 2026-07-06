배재고, 광주 찾아 공식 사과… “야구 떠나 인성 중요성 배워”

야구부 전원 등 86명 광주일고 방문﻿

﻿선수단 “부적절 행동 진심으로 반성”

광주일고 “고개 들고 어깨펴라” 위로



자필 사과문 낭독하며 화해의 시간

역사 교육 후 5·18민주묘지 참배도

이미지 확대 ‘비하 응원’ 논란에… 광주 찾아 고개 숙인 배재고 5·18민주화운동 비하 구호로 논란이 된 서울 배재고 야구부와 교직원, 학부모가 6일 광주일고를 사과 방문한 가운데 이효준 배재고 교장이 광주일고 학생들과 학부모에게 고개 숙여 사죄하고 있다. 왼쪽은 고개 숙인 배재고 야구부 선수들.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘비하 응원’ 논란에… 광주 찾아 고개 숙인 배재고 5·18민주화운동 비하 구호로 논란이 된 서울 배재고 야구부와 교직원, 학부모가 6일 광주일고를 사과 방문한 가운데 이효준 배재고 교장이 광주일고 학생들과 학부모에게 고개 숙여 사죄하고 있다. 왼쪽은 고개 숙인 배재고 야구부 선수들.

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광주제일고등학교 학생들을 향해 ‘5·18 민주화운동’을 조롱하는 응원 구호를 외친 배재고 야구부 선수단 일동이 6일 자필 사과문을 작성했다.

서울시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주제일고등학교 학생들을 향해 ‘5·18 민주화운동’을 조롱하는 응원 구호를 외친 배재고 야구부 선수단 일동이 6일 자필 사과문을 작성했다.

서울시교육청 제공

이미지 확대 배재고 야구부 감독이 작성한 자필 사과문. 이날 배재고 야구부원 36명 전원과 배재고 교장, 지도자, 학부모, 교육청 관계자 등 방문단 86명은 광주일고를 방문해 해당 사과문을 낭독했다. 이후 곧바로 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 역사 교육을 받았다.

서울시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 배재고 야구부 감독이 작성한 자필 사과문. 이날 배재고 야구부원 36명 전원과 배재고 교장, 지도자, 학부모, 교육청 관계자 등 방문단 86명은 광주일고를 방문해 해당 사과문을 낭독했다. 이후 곧바로 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 역사 교육을 받았다.

서울시교육청 제공

세줄 요약 배재고 야구부가 전국대회에서 5·18민주화운동 비하 구호를 외친 데 대해 광주를 찾아 공식 사과했다. 선수와 지도자, 학부모 등 86명은 광주일고를 방문해 사과문을 읽고 5·18민주묘지를 참배하며 재발 방지를 다짐했다. 배재고 야구부, 광주 찾아 공식 사과

광주일고 앞 사과문 낭독, 화해의 시간

5·18민주묘지 참배, 재발 방지 다짐

2026-07-07 2면

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최근 전국고교야구대회에서 5·18민주화운동을 비하하는 구호를 외쳐 사회적 공분을 일으킨 배재고 야구부가 6일 광주를 찾아 공식 사죄하고 5·18민주묘지를 참배했다.배재고 이효준 교장과 권오영 감독, 야구부 36명 전원, 일부 학부모와 교직원, 정근식 서울시교육감 등 86명으로 구성된 대규모 방문단은 이날 광주 북구 광주일고를 찾았다. 이들은 전국대회 경기 상대였던 광주일고 야구부 앞에서 참회의 뜻이 담긴 사과문을 낭독하며 화해의 시간을 가졌다.배재고 야구부 주장은 떨리는 목소리로 “꿈과 희망이 샘솟아야 할 야구장에서 부적절한 언행으로 광주제일고 선수들과 학부모, 광주 시민들께 씻을 수 없는 상처를 드려 진심으로 사과드린다. 이번 사건을 통해 야구 실력보다 인성과 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 뼈저리게 깨달았다”며 사과문을 읽어 내려갔다.지도자들의 자성도 통절했다. 권 감독은 “학생들을 올바르게 이끌어야 할 지도자로서 책임을 통감한다. 승패에만 집착하느라 잘못된 응원 소리를 제때 제지하지 못한 것은 변명의 여지가 없는 과오”라고 자성했다.광주일고 측은 배재고 측 사과를 따뜻하게 품으며 위로의 말을 건넸다. “들어오실 때 어머니들께서 눈물을 흘리고 계시는 모습을 보니 마음이 너무 아파 원래 하려던 말을 잊어버렸다”고 운을 뗀 이규연 교장은 배재고 선수들을 향해 “학생들은 고개를 들고 어깨를 펴라. 여러분의 미래는 아직 끝나지 않았다”고 격려했다. 이어 “사과와 실천도 중요하지만 더 중요한 것은 앞으로 더 바르고 훌륭하게 사는 것”이라고 강조했다.조윤채 야구부 감독도 “다시 그라운드에서 만나게 된다면 그때는 정정당당하게 멋진 승부를 펼칠 날을 기대한다”고 배재고 선수들을 다독였다. 광주일고 선수 대표는 “이번 일을 겪으며 우리 야구부도 누군가에게 상처 주는 언행을 하지는 않았는지 스스로를 돌아보게 됐다”고 성찰했다.앞서 광주 이동 과정에서 5·18민주화운동 관련 역사 교육을 진행한 배재고 방문단은 사죄 뒤 곧바로 5·18민주묘지를 찾아 오월 영령 앞에 분향했다.서울시교육청은 이번 사죄 방문과 별도로 재발 방지 대책도 추진 중이다. 우선 다음달 21일까지 모든 학교 운동부를 대상으로 인권교육과 학습권 보장, 운영 실태 등을 점검한다. 또 학교체육진흥회와 협력해 혐오·차별 표현 금지와 건전한 응원문화 조성 교육자료를 개발·보급하는 한편 민주시민교육 종합계획을 마련한다. 교육청 관계자는 “학생들 사이에서 ‘혐오 표현’이 일종의 문화나 놀이처럼 소비되는 현상을 심각하게 바라보고 학교 현장에서 역사 교육을 강화한다는 취지”라고 설명했다.