“미래 안 끝났다. 고개 들어요”…광주일고, 배재고 눈물의 사과 품었다

배재고 지도자·학생선수 등 86명 광주일고 방문

“부적절한 발언, 진심으로 사과” 눈물 보여

이미지 확대 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 배제고 야구부 선수가 광주일고 야구부 선수에게 전달할 사과문을 들고 있다. 2026.7.6 [공동취재] 닫기 이미지 확대 보기 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 배제고 야구부 선수가 광주일고 야구부 선수에게 전달할 사과문을 들고 있다. 2026.7.6 [공동취재]

경기 중 조롱성 응원 구호로 촉발된 서울 배재고등학교와 광주제일고등학교의 갈등이 사과와 포용으로 봉합됐다. 배재고 학생들은 광주일고를 직접 찾아 사과했고, 광주일고는 이들을 관용으로 품어 안았다.

이미지 확대 서울시교육청은 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 중 “스타벅스 가야지” 등 응원 구호를 외쳐 거센 비판을 받은 서울 배재고 야구부와 감독이 작성한 자필 사과문을 6일 공개했다. 서울시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시교육청은 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 중 “스타벅스 가야지” 등 응원 구호를 외쳐 거센 비판을 받은 서울 배재고 야구부와 감독이 작성한 자필 사과문을 6일 공개했다. 서울시교육청 제공

이미지 확대 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 배재고등학교 교장이 사과문을 낭독하다가 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.6 [공동취재] 닫기 이미지 확대 보기 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 배재고등학교 교장이 사과문을 낭독하다가 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.6 [공동취재]

이어 마이크를 잡은 이규연 광주일고 교장은 이날 울먹이는 배재고 학생들과 학부모들을 향해

“어머니들 들어오시면서부터 눈물을 흘리고 계셔서 제가 안 그래도 마음이 안 좋은데 너무 마음이 아프다”고 말문을 열었다.

이미지 확대 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 이규연 광주일고 교장이 사과 방문한 서울 배제고등학교 야구부에게 발언하고 있다. 2026.7.6 [공동취재] 닫기 이미지 확대 보기 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 강당에서 이규연 광주일고 교장이 사과 방문한 서울 배제고등학교 야구부에게 발언하고 있다. 2026.7.6 [공동취재]

이 교장은 “변화를 위해 우리가 감내해야 할 고통이 있다. 고통을 주고자 하는 마음으로 했던 건 아니리라 생각한다”며 “큰 상처를 딛고 성숙한 모습으로 살아가도록 학생들에 용기를 주고, 어른들의 몫을 명확하게 하길 바란다. 저도 이번 일을 계기로 돕고, 저희가 부족한 것은 있었는지 돌아보겠다”고 전했다.

이미지 확대 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립 5·18 민주묘지에서 광주제일고등학교·배재고등학교 학생들이 참배하고 있다. 2026.7.6. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립 5·18 민주묘지에서 광주제일고등학교·배재고등학교 학생들이 참배하고 있다. 2026.7.6. 연합뉴스

세줄 요약 배재고와 광주일고가 경기 중 조롱성 응원 구호로 불거진 갈등을 사과와 포용으로 봉합했다. 배재고 방문단 86명은 광주일고를 찾아 고개 숙여 사과했고, 광주일고는 학생들에게 미래가 끝나지 않았다며 용기를 북돋웠다. 두 학교는 악수로 화해했고, 방문단은 5·18 민주묘지에도 참배했다. 조롱성 응원 논란 뒤 배재고·광주일고 직접 사과

광주일고, 학생들 향해 미래는 끝나지 않았다 위로

두 학교 학생들 악수, 5·18 민주묘지 참배

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6일 오후 3시 배재고 이효준 교장을 비롯해 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 86명의 방문단이 광주일고를 찾아 사과 및 화해의 시간을 가졌다.배재고 야구부 주장은 자필 사과문을 통해 “광주에 발을 딛는 것만으로도 불편하셨을 텐데 귀한 시간을 마련해 주신 분들께 진심으로 감사드린다”며 “부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고등학교 선수들과 학부모님, 광주 시민분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.그는 “이번 사건으로 저를 포함한 팀 모든 선수들이 진심으로 깊이 반성하고 있으며 야구를 떠나 인성이나 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 깨닫고 다시 한번 배우게 됐다”며 “항상 마음속 깊이 반성하는 마음과 자세로 살아가겠다”고 덧붙였다.배재고 감독도 사과문을 통해 “야구부 학생 선수들의 지역 비하 응원은 무엇으로도 변명할 수 없는 잘못임을 인정하며 학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크기에 진심으로 사죄를 드린다”며 “배재고 학생선수들의 잘못 이전에 제대로 가르치고 이끌지 못한 저의 과오를 인정하며 지도자로서 져야 할 책임을 겸허히 감당하고자 한다”고 고개를 숙였다.이어 “저의 사죄가 모든 분들의 상처를 달래기에는 한없이 부족하겠지만 제가 할 수 있는 모든 최선을 다해 끊임없이 사죄하고 다시는 이런 일들이 반복되지 않도록 지도자로서의 책임을 끝까지 다하겠다”고 말하며 눈시울을 붉혔다.이효준 교장도 사과문을 낭독하며 “광주학생독립운동과 5·18민주화운동의 정신을 잊지 않겠다”고 말하던 중 눈물을 흘렸다.이 교장은 “원래 하려던 말이 사라져버렸다. 배재고 학생들 고개 들어요. 어깨 펴요”라며 “여러분 미래 아직 끝나지 않았습니다. 다시 생활할 수 있습니다”라고 다독였다.그러면서 “진정으로 사과하려면 사과도 중요하고 실천도 중요한데 더 중요한 건 앞으로 잘 사는 것입니다”라며 “어깨 움츠리지 마시고 고개 들고 다음에 일고 학생들 만날 때 정말 당당하게 서로 있는 기량 맘껏 펼쳐서 멋진 승부 펼쳐주는 것이 여러분이 용서를 구하는 가장 멋진 모습”이라고 강조했다.또한 이 교장은 “배재고 안에 이승만 동상이 있고, 광주제일고에는 학생운동기념탑이 있는데 기념탑 휘호를 이승만 대통령이 직접 내렸다”며 “1954년 기념탑 제막식 때 이 대통령이 직접 참여했다. 1929년 학생독립운동 때도 두 학교는 함께 힘을 합쳤다”고 역사 깊은 두 학교의 인연을 소개하기도 했다.이 교장의 이같은 발언 이후 두 학교 학생들은 서로 악수를 나눴다.광주일고에서 화해의 뜻을 모은 배재고 방문단은 국립 5·18 민주묘지로 이동해 오월 영령에 참배했다.앞서 이번 논란은 지난 6월 29일 청룡기 고교야구 대회 도중 배재고 응원석에서 광주일고를 겨냥해 “스타벅스 가야지”라는 구호를 외치면서 촉발됐다. 해당 발언이 5·18민주화운동 희생자들을 비하하는 표현으로 읽히면서 대한야구소프트볼협회는 ‘6개월 출전 정지’라는 중징계를 내린 바 있다.