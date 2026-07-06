새만금 ‘간척지농업연구센터’개소…농생명용지 첫 공공기관

세줄 요약 새만금 농생명용지 5공구에 간척지농업연구센터가 문을 열었다. 2022년부터 200억원을 들여 조성한 국가 연구기관으로, 17년 만의 첫 공공기관이다. 염분·습해 대응 재배기법과 토양·수질 관리, 물·양분 정밀관리 기술을 개발해 농가에 전수할 계획이다. 새만금 농생명용지 첫 공공기관 개소

염분·습해 대응 연구와 기술 전수

9430ha 개발 본격화 기대

이미지 확대 새만금 간척지농업연구센터 개소식. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 새만금 간척지농업연구센터 개소식. 전북도 제공

새만금 농생명용지 내 첫 공공기관이 들어서며 9430ha에 달하는 용지 개발이 본격화될 전망이다.

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전북도는 6일 국립식량과학원 간척지농업연구센터에서 새만금 간척지농업연구센터 개소식과 기념 심포지엄을 개최했다고 밝혔다.농생명용지 5공구에 들어서는 간척지농업연구센터는 2022년부터 2025년까지 국비 200억원을 투입해 조성된 국가 연구 기관이다.2009년 새만금 농생명용지 착공 이후 17년 만에 처음 문을 연 공공기관이다.연구·부속시설 5개 동과 100ha 규모의 시험연구 재배지를 갖췄다.센터는 새만금 간척지 특유의 염분·습해 등 환경적 제약을 극복할 작물 재배기법과 토양·수질 관리 방안, 물·양분 정밀관리 노하우를 개발해 입주 농가에 전수하는 임무를 맡는다.이번 개소로 새만금이 국가 식량안보와 첨단농업, 지역발전을 실증하는 거점으로 도약해 대규모 작물 생산과 데이터 기반 스마트농업을 현장에서 검증하는 무대가 될 것으로 기대된다.아울러 이날 ‘간척지 농업, 국가 식량 전략의 미래를 묻다’를 주제로 열린 심포지엄에서는 간척지의 농업적 활용을 위한 정책 방향과 민관협력 방안이 논의됐다. 간척지농업의 발전 방향과 데이터 기반 연구 방안, 농어촌공사의 부지 활용 전략, 스마트농업 기술 등 현장 중심의 연구 성과 발표도 이어졌다.이원택 지사는 “센터의 연구 성과를 토대로 입주 농업인들이 영농에 안정적으로 정착할 수 있도록 교육과 기술 지원을 넓혀가겠다”며 “새만금이 K-푸드 수출허브로 도약할 수 있도록 농촌진흥청과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.