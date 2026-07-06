안동시의회 첫 민주당 의장 탄생…10선 이재갑 의원 선출

세줄 요약
- 안동시의회 첫 민주당 의장 선출
- 10선 이재갑, 결선 동수 끝 당선
- 민주당 원내 제1당·의장직 확보
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국내 최초 10선 기초의원인 이재갑 안동시의원. 안동시의회 제공
경북 안동시의회에서 처음으로 더불어민주당 소속 의장이 선출됐다.
보수 정당 중심으로 운영돼 온 안동시의회 의정 구도에도 변화가 예상된다.
안동시의회는 6일 제266회 임시회 제1차 본회의를 열고 이재갑 의원(더불어민주당)을 제10대 전반기 의장으로 선출했다.
국내 최초 10선 기초의원인 이 의장은 지난 6·3 지방선거에서 무소속으로 당선된 뒤 더불어민주당에 입당했다.
이날 의장 선거는 접전 끝에 결선 투표와 연장자 우선 규정까지 적용됐다.
1차 투표에서는 국민의힘 권기윤 의원과 더불어민주당 정복순 의원이 각각 9표를 얻어 2차 투표가 실시됐다. 2차 투표에는 민주당 후보가 정복순 의원에서 이재갑 의원으로 교체됐지만 다시 동수가 나왔다.
이어진 결선 투표에서도 권 의원과 이 의원이 각각 같은 표를 얻으면서 시의회 조례에 따른 연장자 우선 규정이 적용돼 이 의원이 의장으로 최종 선출됐다.
안동시의회는 더불어민주당 8명, 국민의힘 7명, 무소속 2명, 녹색당 1명 등 모두 18명으로 구성돼 있다. 민주당은 이 의원의 입당으로 지난 지방선거 이후 원내 제1당이 됐다.
원내 제1당인 민주당이 의장직까지 확보하면서 향후 안동시의회의 의정 운영과 집행부 견제 방식에도 관심이 쏠린다.
후반기 부의장 선거는 추후 진행될 예정이다.
임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 멈춰 섰던 ‘중랑 면목패션특구 도시재생활성화사업’의 정상화와 활성화를 위해 발 벗고 나섰다. 지난 2019년 면목패션특구 도시재생활성화지역 지정 이후 사업 보류 등으로 난항을 겪어온 면목동 일대 개발에 다시 속도가 붙을 전망이다. 임 의원은 지역 봉제업 자원을 활용한 도시 제조업 지원과 주거 환경 개선이 시급하다고 판단, 2025년 관련 용역 예산을 직접 확보하며 멈춰 섰던 사업 재추진의 발판을 마련했다. 올해 말 최종 완료를 목표로 하는 ‘면목 도시재생활성화사업 용역’은 지난 5월 본격적인 착수에 들어갔다. 이번 용역을 통해 구체화될 주요 핵심 과제로는 ▲면목패션봉제 지속가능허브 조성 ▲면목 특화가로 조성 ▲면목천로 조성 등이 대표적이다. 임 의원은 지난 6월 30일 담당 부서와 간담회를 갖고 용역 추진 현황을 면밀히 점검했다. 특히 그는 계획안에 대해 “단순한 환경 개선을 넘어 지역 경제의 실질적인 체질을 개선해야 한다”고 강조하며, 상봉 먹자골목 등 인근 상권과 연계해 지역 활성화 효과를 극대화할 수 있는 구체적인 방안을 제언했다. 이어 “GTX-B 노선 착공 등 면목동 일대에 대형 호재가 이어지고 있는 만
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한편 시의회의 견제·감시 대상인 권기창 안동시장은 국민의힘 소속으로 이번 지방선거에서 재선에 성공했다.
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안동시의회 제10대 전반기 의장으로 선출된 의원의 소속 정당은?