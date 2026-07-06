양주시무한돌봄센터(서정대 수탁기관), 취약계층 노후주택 정비

세줄 요약 양주시무한돌봄행복센터가 KT&G복지재단, 희망의러브하우스와 함께 백석읍 취약계층 가구의 노후주택을 정비했다. 봉사자 25명이 도배·장판 교체, 단열재와 합판 보강, LED 설치, 창호·주방·화장실 수전과 출입문 교체를 진행해 주거 안전과 편의를 높였다. 취약계층 노후주택 정비 봉사

도배·장판 교체와 단열 보강

지역기관 협력으로 주거 개선

이미지 확대 양주시무한돌봄행복팀(서정대 수탁기관)이 4일 KT＆G복지재단, 희망의러브하우스와 함께 양주시 백석읍의 한 취약계층 가구를 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 하고 있다. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 양주시무한돌봄행복팀(서정대 수탁기관)이 4일 KT＆G복지재단, 희망의러브하우스와 함께 양주시 백석읍의 한 취약계층 가구를 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 하고 있다. 서정대 제공

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경기 양주 서정대학교의 수탁기관인 양주시무한돌봄행복센터가 지역사회 민간기관과 손잡고 취약계층의 안전한 주거환경을 조성했다.양주시무한돌봄행복센터는 4일 KT＆G복지재단, 희망의러브하우스와 함께 양주시 백석읍의 한 취약계층 가구를 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 했다.25명의 봉사자는 방과 거실의 도배·장판을 새로 시공하고 단열재와 합판을 보강해 주택의 보온성을 높였다. 또한 LED 조명을 설치하고 창호와 주방 시설을 정비했으며, 화장실 수전과 출입문을 교체하는 등 생활 편의성과 안전성을 함께 높였다.양영희 서정대 총장은 “주거환경은 삶의 질과 직결되는 가장 기본적인 복지”라며 “이번 활동은 지역사회가 함께 힘을 모아 이웃의 일상을 회복시키는 의미 있는 사례”라고 말했다.이어 “앞으로도 서정대학교는 KT＆G복지재단 등 지역사회와 협력해 도움이 필요한 이웃들에게 희망을 전하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 덧붙였다.