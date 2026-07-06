“北 미사일·드론 잡는 조기경보위성 시급”… 광운대, 우주안보 전략 세미나

세줄 요약 광운대 미사일우주안보전략센터가 세미나를 열고 북한 탄도미사일과 드론 위협에 대응할 새 방공 패러다임을 논의했다. 전문가들은 우크라이나 전쟁의 교훈을 바탕으로 공중거부 개념을 재정립하고, 조기경보위성과 AI 기반 통합 방공체계가 필요하다고 강조했다. 광운대 세미나, 북한 미사일·드론 대응 논의

조기경보위성·AI 기반 통합 방공체계 필요 제기

공중거부 개념 재정립과 우주감시체계 강조

이미지 확대 광운대학교 판교캠퍼스에서 열린 ‘2026 미사일방어 및 우주안보전략 세미나’에서 산학연 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 광운대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 광운대학교 판교캠퍼스에서 열린 ‘2026 미사일방어 및 우주안보전략 세미나’에서 산학연 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 광운대학교 제공

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급변하는 안보환경 속에서 북한의 탄도미사일과 드론 위협을 무력화하기 위해 조기경보위성 도입과 새로운 방공 패러다임이 시급하다는 전문가들의 제언이 나왔다.광운대학교 미사일우주안보전략센터는 지난 2일 판교캠퍼스에서 ‘2026 미사일방어 및 우주안보전략 세미나’를 열고 한반도 방공체계의 발전 방향을 논의했다고 6일 밝혔다. 행사에는 국방과학연구소, LIG D＆A, 한화시스템, 펀진, 차세대융합기술연구원 등 산·학·연 전문가 50여명이 참석했다.이번 세미나에서는 특히 우크라이나·러시아 전쟁 등의 교훈을 바탕으로 한 ‘공중거부(Air Denial)’ 개념의 재정립이 집중적으로 다뤄졌다. 단순한 공중우세 확보를 넘어 지상 방공망과 대드론 체계, 장거리 정밀타격을 통합한 새로운 전쟁 수행 전략이 필요하다는 지적이다. 이와 함께 북한 탄도미사일 탐지능력을 혁신할 조기경보위성 확보와 AI 기반 방공작전의 필요성도 강조됐다.윤도영 광운대 총장은 “급변하는 안보환경에 맞춰 학계와 산업계가 최적의 전략을 모색한 뜻깊은 자리”라며 “미래 안보기술 혁신에 지속적으로 기여하겠다”고 밝혔다.정용식 미사일우주안보전략센터장은 “미사일과 드론 위협이 동시다발적인 상황에서 방공체계는 더 이상 개별 무기로 대응할 수 없다”며 “탐지·요격부터 우주기반 감시체계까지 하나의 통합된 관점으로 접근해야 한다”고 제언했다.