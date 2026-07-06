불난 집에서 잠든 70대…단독경보형 감지기 경보음에 무사히 대피

세줄 요약 전북 고창의 한 단독주택에서 새벽 화재가 났지만, 홀로 잠들어 있던 70대가 단독경보형 감지기 경보음에 깨어 밖으로 대피해 인명피해를 피했다. 감지기는 화재취약계층을 위해 의용소방대가 설치한 것으로, 소방본부는 주택용 소방시설 점검을 당부했다. 고창 단독주택 새벽 화재 발생

단독경보형 감지기 경보로 70대 대피

의용소방대 설치, 인명피해는 없음

이미지 확대 화재 현장. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재 현장. 전북소방본부 제공

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불이 난 집에서 잠을 자던 70대가 단독경보형 감지기 덕분에 소중한 생명을 지킨 사실이 뒤늦게 알려졌다.6일 전북특별자치도소방본부에 따르면 지난 3일 오전 6시 43분쯤 고창군 해리면의 한 단독주택에서 화재가 발생했다. 당시 건물에선 화염과 연기가 치솟았다. 주택 안에는 A(70대)씨가 홀로 잠을 자고 있었다.불길이 커지자 집 안에 설치된 단독경보형 감지기가 연기를 감지해 큰 경보음을 울렸다. 그 소리를 들은 A씨는 잠에서 깨어 급하게 주택 밖으로 대피했다. 화재로 주택은 대부분 소실됐지만 인명피해는 발생하지 않았다.A씨는 “갑자기 울린 경보음에 잠을 깨고 급히 밖으로 나올 수 있었다”며 “감지기가 없었다면 화재를 알아차리지 못했을 것”이라고 전했다.해당 주택의 단독경보형 감지기는 고창지역 의용소방대가 화재취약계층 안전을 위해 직접 설치한 것으로 확인됐다.진형민 전북소방본부장은 “이번 사례는 주택용 소방시설과 의용소방대의 예방 활동이 실제 생명을 지켜낸 사례”라며 “단독경보형 감지기와 소화기를 반드시 설치하고, 정상 작동 여부를 주기적으로 확인해 주시길 바란다”고 말했다.