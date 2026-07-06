이원택 전북지사 “청사 전면 개방”…훈령 개정 착수

세줄 요약 전북도가 도민 중심 행정서비스를 위해 도청 청사를 전면 개방한다. 이원택 지사는 신분증 맡김과 방문증 발급 등 폐쇄적 절차를 줄이도록 지시했고, 도는 관련 훈령 개정에 착수했다. 개정이 끝나면 다음 달부터 평일 오전 8시~오후 6시 자유 방문이 가능하다. 도청 청사 전면 개방 방침 발표

신분증·방문증 절차 폐지 추진

다음 달 평일 자유 방문 허용 예정

이미지 확대 전북도청 1층에 설치된 스피드게이트. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 전북도청 1층에 설치된 스피드게이트. 서울신문 DB

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전북도가 열린 도정 구현을 위해 청사 문을 활짝 연다.전북도는 이원택 지사가 최근 간부 회의에서 도민 중심의 행정서비스 제공을 목표로 도청 청사의 전면 개방을 지시했다고 6일 밝혔다.이 지사는 “현재 도청사에 도민이 출입하려면 신분증을 맡기고 출입증을 발급받아야 하는 등 청사가 다소 폐쇄적이라는 인식이 자리 잡고 있다”고 지적하며 “도민주권 전북시대 실현을 위해 도민들이 아무런 불편 없이 자유롭게 청사를 방문할 수 있도록 근무시간 중 청사를 개방할 수 있는 구체적인 방안을 조속히 마련하라”고 주문했다.이후 도는 청사 출입 관리 조항이 담긴 관련 훈령 개정 절차에 착수했다. 현행 훈령에는 외부인이 청사를 출입할 때 방문신청서 작성과 신분증 제시·보관, 방문 목적 확인 후 방문증을 발급받고 방문을 마치면 방문증을 반납하도록 하고 있다. 훈령 개정이 완료되면 다음 달 평일 오전 8시부터 오후 6시까지 자유롭게 부서를 방문할 수 있다.도는 훈령 개정과 함께 보안 공백을 막기 위한 보완책도 마련한다. 그동안 신분증 확인과 방문증 발급 등을 담당해 온 청원경찰의 역할은 시설 안내 중심으로 전환하고 주요 통제구역 순찰을 강화할 방침이다.이 지사는 “도민주권은 청사 문턱을 낮추는 작은 실천에서부터 시작된다”라며 “청사 개방은 도민을 도정의 중심에 두겠다는 민선 9기 전북도의 의지를 보여주는 것으로, 도청이 단순한 행정업무 공간을 넘어 도민 소통의 열린 공간으로 거듭나는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.