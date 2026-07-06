“폭염에는 얼음물”…광산구, ‘얼음 생수 냉장고’ 운영한다

구청·동 행정복지센터·전통시장 등 30곳에 설치

9월 11일까지 운영…시민 누구나 1인 1병씩 이용

이미지 확대 전남광주통합특별시 광산구의 ‘얼음 생수 냉장고 위치도’. 광산구 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 광산구의 ‘얼음 생수 냉장고 위치도’. 광산구 제공

세줄 요약 광산구가 여름철 폭염에 대비해 구청과 동 행정복지센터, 복지관, 전통시장 등 30곳에 얼음 생수 나눔 냉장고를 설치한다. 시민은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 1인 1병씩 이용할 수 있으며, 구는 온열질환 예방과 이용 편의를 위해 운영 장소와 방법을 지속 안내할 계획이다. 폭염 대비 얼음 생수 냉장고 30곳 설치

구청·동센터·전통시장 등 생활권 중심 배치

9월 11일까지 무료 1인 1병 운영

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전남광주통합특별시 광산구가 여름철 폭염에 대비, 시민들이 생활권 주변에서 시원한 얼음 생수를 마실 수 있도록 오는 9월 11일까지 ‘얼음 생수 나눔 냉장고’를 운영한다고 6일 밝혔다.광산구는 구청과 21개 동 행정복지센터, 복지관, 전통시장, 야외 작업장 등 시민이 많이 찾는 30곳에 얼음 생수 나눔 냉장고를 설치했다.이번 사업은 연일 이어지는 폭염 속에서 시민들이 누구나 손쉽게 가까운 곳에서 더위를 식히고 온열질환을 예방할 수 있도록 돕기 위한 것이다.특히 야외 활동이 많은 시민과 야외 노동자, 전통시장 이용객 등 폭염에 노출되기 쉬운 시민들이 부담 없이 이용할 수 있도록 생활권 중심으로 설치 장소를 확대했다.운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지로, 시민 누구나 1인 1병씩 자유롭게 이용할 수 있다.얼음생수는 1곳 당 하루 150병을 비치하며, 설치 장소별 이용 수요와 소진 상황 등을 감안해 공급량을 탄력적으로 조정할 계획이다.광산구는 시민들이 가까운 ‘얼음 생수 냉장고’를 쉽게 찾아 갈 수 있도록 구 누리집과 누리소통망(SNS), 홍보물 등을 통해 운영 장소와 이용 방법을 지속적으로 안내할 예정이다.또한 13일부터 24일까지 얼음 생수 나눔 냉장고 이용 인증 사진을 개인 누리소통망(SNS)에 올리는 인증 행사도 운영한다.박병규 광산구청장은 “여름철 폭염은 시민 건강과 안전을 위협하는 일상 속 재난”이라며 “시민들이 시원한 물 한 병을 마시며 잠시나마 더위를 식히고 건강을 챙길 수 있기를 기대한다”고 말했다.