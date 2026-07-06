경북 포항시, 수소 기업 투자 플랫폼 구축…“투자 유치 본격화”

세줄 요약 포항시가 수소특화단지 공식 홈페이지를 개설해 투자 검토부터 입주까지 필요한 정보를 원스톱으로 제공했다. 투자 인센티브와 산업 인프라를 알리고, 온라인 상담 기능도 넣어 국내외 수소기업 유치에 속도를 내고 있다. 수소특화단지 공식 홈페이지 개설

투자 정보·입주 절차 원스톱 제공

보조금·인센티브로 기업 유치 강화

이미지 확대 경북 포항 수소특화단지 조감도. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항 수소특화단지 조감도. 포항시 제공

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경북 포항시가 수소특화단지 투자 유치를 본격화한다.시는 국내외 수소기업을 대상으로 투자 환경과 기업 지원 정보를 한눈에 제공하는 ‘포항 수소특화단지 공식 홈페이지’(h2pohang.kr)를 개설하고 본격적인 기업 유치 활동에 나섰다고 6일 밝혔다.홈페이지는 수소특화단지의 산업 경쟁력과 투자 여건을 체계적으로 소개하는 온라인 투자 유치 플랫폼이다. 투자 검토 단계부터 입주까지 기업이 필요한 정보를 원스톱으로 제공한다.홈페이지는 ▲수소특화단지 소개 ▲수소연료전지 클러스터 ▲산업 인프라 ▲입주 안내 ▲투자 인센티브 ▲홍보센터 등으로 구성됐다. 입주 가능 업종과 산업용지 현황, 단지 배치도, 온라인 투자 상담 기능을 제공해 투자 절차의 편의성을 높였다.시는 전국 최고 수준의 투자 지원 제도를 바탕으로 수소기업 유치 경쟁력을 강화하고 있다. 산업위기대응지역 지정에 따라 입지 투자는 최대 50%, 설비 투자는 최대 25%까지 투자촉진보조금을 지원한다. 수소특화단지 입주 수소전문기업에는 2%를 추가 지원해 초기 투자 부담을 줄일 수 있다.수소특화단지로 지정된 포항블루밸리국가산업단지에는 수소연료전지 클러스터가 조성되고 있다. 수소오픈이노베이션센터, 연료전지평가센터, 연료전지실증센터 등 연구·실증 인프라를 갖춰 기술 개발부터 실증·사업화까지 전 주기를 지원할 계획이다.이상엽 일자리경제국장은 “포항의 차별화된 투자 인센티브와 우수한 산업 인프라를 적극 알려 글로벌 경쟁력을 갖춘 수소기업을 지속적으로 유치하고, 포항을 대한민국을 대표하는 글로벌 수소산업 중심도시로 육성하겠다”고 말했다.