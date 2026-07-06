서귀포 앞바다 범섬·문섬·섶섬… 80만년 전 비슷한 시기에 솟았다

Ar-Ar 정밀연대측정으로 범섬·문섬·섶섬 형성 시기 규명

제주 남부 고기 화산활동사 규명 위한 핵심 기초자료 확보

이미지 확대 서귀포 앞 바다의 세 섬의 연대. 제주도 세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포 앞 바다의 세 섬의 연대. 제주도 세계유산본부 제공

이미지 확대 제주 서귀포 앞바다에 일렬로 늘어선 범섬(왼쪽)과 문섬, 섶섬의 형성 시기가 80만년 전으로 비슷한 시기에 생성된 것으로 새롭게 확인됐다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 서귀포 앞바다에 일렬로 늘어선 범섬(왼쪽)과 문섬, 섶섬의 형성 시기가 80만년 전으로 비슷한 시기에 생성된 것으로 새롭게 확인됐다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 서귀포 앞바다의 범섬·문섬·섶섬이 정밀 연대측정 결과 약 80만년 전 비슷한 시기에 형성됐다. 세 섬이 거의 직선으로 배열된 점을 근거로, 당시 제주 남부 해역에서 선상 화산활동이 이어졌을 가능성도 제기됐다. 범섬·문섬·섶섬, 약 80만년 전 동시 형성 확인

정밀 Ar-Ar 연대측정으로 기존 분석보다 정확도 향상

직선 배열 근거로 제주 남부 선상 화산활동 추정

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제주 서귀포 앞바다에 일렬로 늘어선 범섬·문섬·섶섬이 약 80만년 전 비슷한 시기에 형성된 것으로 새롭게 확인됐다. 연구진은 세 섬이 거의 직선으로 배열된 점에 주목해 당시 제주 남부 해역에서 하나의 선을 따라 화산활동이 이어졌을 가능성을 제기했다.제주특별자치도 세계유산본부는 6일 제주도 전역 지질도 구축 사업의 일환으로 진행한 정밀 연대측정 결과 범섬과 문섬, 섶섬이 모두 약 80만년 전후에 형성된 것으로 나타났다고 밝혔다.세계유산본부는 지난 2020년부터 2024년까지 한라산 일대 지질도 구축을 마친 데 이어 지난해부터 제주 전역의 오름과 화산지형을 대상으로 형성 시기와 분출 순서를 조사하고 있다.범섬과 문섬, 섶섬은 서귀포 앞바다 약 8㎞ 구간에 일렬로 위치한 화산섬이다. 1986년 실시된 칼륨-아르곤(K-Ar) 연대측정에서는 문섬과 섶섬의 형성 시기가 약 73만년 전으로 분석됐지만, 이번 연구에서는 보다 정밀한 아르곤-아르곤(Ar-Ar) 연대측정법을 적용해 새로운 결과를 얻었다.측정 결과 범섬은 80만 4000±4000년, 문섬은 82만 4000±8000년, 섶섬은 79만 6000±3000년 전에 형성된 것으로 분석됐다.특히 범섬에서는 서로 다른 두 지점에서 채취한 시료가 모두 동일한 연대인 80만 4000년 전으로 나타나 분석 결과의 신뢰성과 재현성도 확인됐다.연구진은 세 섬이 비슷한 시기에 형성됐을 뿐 아니라 거의 직선상에 배열된 점에 의미를 두고 있다. 이를 토대로 약 80만년 전 제주 남부 해역에서 선상(線狀) 화산활동이 일어났을 가능성을 검토하고 있다.세계유산본부는 앞으로 암석과 광물의 화학조성을 분석해 세 섬이 동일하거나 유사한 마그마 공급계에서 생성됐는지를 규명할 계획이다.또 제주 남서부의 산방산과 각수바위, 원만사 등 약 80만년 전후에 형성된 조면암질 화산체와 비교 연구를 통해 제주 남부 고기(古期) 화산활동의 시공간적 전개 과정도 밝힐 방침이다.이번 연구는 지난 3월 제주지역 오름 90여 개의 분출 시기를 정리한 연구에 이어 추진된 후속 조사다.세계유산본부는 이번 연대측정 결과가 제주 화산활동사의 정확도를 높이는 것은 물론 제주 자연유산의 형성 과정을 과학적으로 설명하는 핵심 기초자료가 될 것으로 기대하고 있다.김형은 도 세계유산본부장은 “제주에 분포한 360여 개의 오름과 화산지형은 제주의 과거를 담고 있는 자연유산이자 미래 활용 가치가 큰 자원”이라며 “연구 예산 확보와 국내외 연구기관과의 협력을 확대해 제주 전역 지질도 구축의 완성도를 높이고 자연유산의 과학적 가치를 지속적으로 밝혀나가겠다”고 말했다.