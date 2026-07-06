통합특별시교육청 첫 주요정책회의 주재
스마트워크 도입·반도체 인재 양성 주문
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
전남광주통합특별시교육청 주요정책회의가 6일 전남청사와 광주청사에서 화상회의로 열리고 있다.
김대중 전남광주통합특별시교육감은 통합 교육청 출범 후 처음으로 열린 주요 정책회의에서 교육 가족 간의 긴밀한 ‘소통’을 통합 성공의 핵심 과제로 제시했다.
김 교육감은 6일 오전 광주교육청사 상황실에서 열린 회의에서 “전남·광주 교육 행정이 안착하려면 현장과의 소통이 무엇보다 중요하다”며 “부서별 협력회의를 현장에서 개최하거나 회의 과정을 시민에게 공개하는 등 파격적인 소통 노력이 필요하다”고 강조했다.
특히 김 교육감은 지리적 한계를 극복하기 위한 방안으로 ‘스마트워크’ 도입을 공식 제안했다.
김 교육감은 “글로벌 기업인 구글이나 경기도교육청의 사례처럼 스마트워크를 적극 활용한다면 지역과 공간의 제약을 빠르게 넘어설 수 있을 것”이라고 설명했다.
미래 먹거리 산업과 연계한 교육 대책도 구체화했다.
김 교육감은 최근 주목받는 ‘3대 메가 프로젝트’와 반도체 공장 설립 추진을 언급하며, “전남·광주에 찾아온 엄청난 기회에 발맞춰 특성화고등학교 등을 중심으로 반도체 전문 인력을 양성할 수 있도록 발 빠르게 준비하라”고 지시했다.
행정 효율화를 위한 과감한 규제 정비도 예고했다. 김 교육감은 “현재 과도하게 양산된 조례를 통합 초기에 집중적으로 정비해야 한다”며 “전남광주통합 특별법 역시 필요하다면 6개월마다 개정한다는 각오로 현장의 목소리를 반영해 고쳐나가야 한다”고 당부했다.
조직 내부의 변화에 대해서는 ‘신뢰’를 키워드로 꼽았다. 김 교육감은 “인사와 제도, 회의 구조 등 조직 문화의 근간부터 혁신해야 통합 행정의 성공을 담보할 수 있다”며 “교육 가족과 시민들이 바라는 합리적인 교육 현장을 만들어가자”고 독려했다.
이날 회의는 전남청사와 광주청사를 화상으로 연결해 진행됐으며, 양 청사 주요 간부들이 참석해 ▲스마트워크 도입 ▲교사 연수 범위 조정 ▲실무진 소통 강화 ▲광주 마음건강정책 확대 등 통합에 따른 시급한 현안들을 심도 있게 논의했다.
세줄 요약
- 통합 교육청 성패, 소통 강화에 달린다는 강조
- 현장 회의 공개·스마트워크 도입 필요성 제시
- 반도체 인재 양성·조례 정비 등 현안 지시
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김 교육감이 통합 교육청 성공의 핵심 과제로 제시한 것은?