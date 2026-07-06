김대중 교육감 “전남·광주 교육통합 ‘소통’이 성패 좌우한다”

통합특별시교육청 첫 주요정책회의 주재

스마트워크 도입·반도체 인재 양성 주문

이미지 확대 전남광주통합특별시교육청 주요정책회의가 6일 전남청사와 광주청사에서 화상회의로 열리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시교육청 주요정책회의가 6일 전남청사와 광주청사에서 화상회의로 열리고 있다.

세줄 요약 김대중 전남광주통합특별시교육감은 첫 주요 정책회의에서 통합 교육청의 성패를 좌우할 핵심 과제로 소통을 제시했다. 현장 회의 공개와 스마트워크 도입, 반도체 전문 인재 양성, 조례 정비를 함께 추진하라고 지시했다. 통합 교육청 성패, 소통 강화에 달린다는 강조

현장 회의 공개·스마트워크 도입 필요성 제시

반도체 인재 양성·조례 정비 등 현안 지시

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김대중 전남광주통합특별시교육감은 통합 교육청 출범 후 처음으로 열린 주요 정책회의에서 교육 가족 간의 긴밀한 ‘소통’을 통합 성공의 핵심 과제로 제시했다.김 교육감은 6일 오전 광주교육청사 상황실에서 열린 회의에서 “전남·광주 교육 행정이 안착하려면 현장과의 소통이 무엇보다 중요하다”며 “부서별 협력회의를 현장에서 개최하거나 회의 과정을 시민에게 공개하는 등 파격적인 소통 노력이 필요하다”고 강조했다.특히 김 교육감은 지리적 한계를 극복하기 위한 방안으로 ‘스마트워크’ 도입을 공식 제안했다.김 교육감은 “글로벌 기업인 구글이나 경기도교육청의 사례처럼 스마트워크를 적극 활용한다면 지역과 공간의 제약을 빠르게 넘어설 수 있을 것”이라고 설명했다.미래 먹거리 산업과 연계한 교육 대책도 구체화했다.김 교육감은 최근 주목받는 ‘3대 메가 프로젝트’와 반도체 공장 설립 추진을 언급하며, “전남·광주에 찾아온 엄청난 기회에 발맞춰 특성화고등학교 등을 중심으로 반도체 전문 인력을 양성할 수 있도록 발 빠르게 준비하라”고 지시했다.행정 효율화를 위한 과감한 규제 정비도 예고했다. 김 교육감은 “현재 과도하게 양산된 조례를 통합 초기에 집중적으로 정비해야 한다”며 “전남광주통합 특별법 역시 필요하다면 6개월마다 개정한다는 각오로 현장의 목소리를 반영해 고쳐나가야 한다”고 당부했다.조직 내부의 변화에 대해서는 ‘신뢰’를 키워드로 꼽았다. 김 교육감은 “인사와 제도, 회의 구조 등 조직 문화의 근간부터 혁신해야 통합 행정의 성공을 담보할 수 있다”며 “교육 가족과 시민들이 바라는 합리적인 교육 현장을 만들어가자”고 독려했다.이날 회의는 전남청사와 광주청사를 화상으로 연결해 진행됐으며, 양 청사 주요 간부들이 참석해 ▲스마트워크 도입 ▲교사 연수 범위 조정 ▲실무진 소통 강화 ▲광주 마음건강정책 확대 등 통합에 따른 시급한 현안들을 심도 있게 논의했다.