전남·광주 통합교육청, 24개 지원청 ‘정책 포럼’ 대장정

6~15일 교사·학부모 목소리 직접 청취... ‘K-교육특별시’ 청사진

세줄 요약 전남·광주통합특별시교육청이 24개 교육지원청 주관 포럼을 6일부터 15일까지 열어 통합 교육 행정의 연착륙과 교육 자치 실현에 나섰다. 교사와 학부모가 직접 제안한 지역 현안과 정책을 토론해 K-교육특별시 핵심 정책에 반영할 계획이다. 24개 교육지원청 주관 포럼 릴레이 개최

교사·학부모 참여한 지역 맞춤형 정책 발굴

현장 의견 수렴해 통합교육청 정책 반영

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전남·광주통합특별시교육청이 통합 교육 행정의 연착륙과 지역 맞춤형 교육 자치 실현을 위해 본격적인 현장 행보에 나섰다.김대중 전남·광주통합특별시 교육감 직속 ‘K-교육특별시 준비위원회’(이하 준비위)는 6일부터 15일까지 산하 24개 교육지원청이 주관하는 ‘전남·광주 통합교육청 시대, 새로운 정책을 제안한다’ 포럼을 개최한다고 6일 밝혔다.이번 포럼은 교육지원청 중심의 자율적인 공론화 과정을 통해 교육 자치를 실현하고, 현장 교사와 학부모가 직접 제안하는 지역 밀착형 통합 교육 정책을 발굴하기 위해 마련됐다.특히 준비위 위원들이 각 지역 포럼에 직접 참석해 현장의 생생한 목소리를 청취하고 토론을 이어가는 등 현장 수용성을 높이는 데 주력할 방침이다.운영 방식은 각 교육지원청이 주관하며, 지역 교직원 및 학부모의 주제 발제와 청중 간 자유 토론 형식으로 진행된다.포럼은 6일 영광교육지원청을 시작으로 릴레이 방식으로 이어진다.주요 일정으로는 ▲7일 광양(여수·순천·광양 등 동부권) ▲13일 진도 ▲14일 광주 서부·동부 ▲15일 완도 등이 예정돼 있다.의제 또한 지역별 교육 현안에 맞춰 다채롭게 구성됐다.진도에서는 남도 예술교육 활성화 및 교직원 정주 여건 개선을 통한 우수 교원 확보 방안이 논의되며, 광주 동부에서는 특수교육 전문화를 위한 정책 제안이 다뤄지는 등 지역 맞춤형 대안 찾기에 집중한다.준비위 관계자는 “이번 포럼은 전남과 광주가 하나 되는 통합 교육청 시대의 성공적인 출발을 알리는 신호탄”이라며 “현장에서 제안된 우수한 아이디어와 건의 사항을 적극적으로 수렴해 향후 K-교육특별시의 핵심 교육 정책 수립에 반영하겠다”고 강조했다.