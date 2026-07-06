부산 찾은 외국인 관광객 전년비 40% 늘어…국가별로는 대만이 1위

세줄 요약 부산을 찾은 외국인 관광객이 올해 1~5월 193만6572명으로 지난해보다 40% 늘었다. 전국 평균 증가율 21%를 크게 웃돌았고, 대만이 37만5322명으로 가장 많았다. 관광지출도 4544억원으로 56% 증가해 전국 2위를 유지했다. 외국인 관광객 1~5월 193만명 돌파

대만 최다 방문, 지출액 전국 2위 유지

부산시 400만명 유치 정책 추진

이미지 확대 해운대해수욕장 찾은 외국인 관광객. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해운대해수욕장 찾은 외국인 관광객. 연합뉴스

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부산시는 지난 1월부터 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객이 193만6572명으로 지난해 같은 기간 138만3758명과 비교해 40%나 늘었다고 6일 밝혔다.이는 같은 기간 전국 평균 증가율 21%를 무려 19%P나 웃도는 것이다.국가·지역별로는 대만이 지난해 같은 기간 24만9천968명에서 50% 늘어난 37만5322명으로 가장 많이 부산을 찾은 것으로 집계됐다.다음으로는 중국(35만9981명), 일본(23만3685명), 미국(17만587명), 베트남(7만4794명), 홍콩(5만9729명), 인도네시아(4만2466명), 태국(3만7682명), 영국(3만2651명) 순으로 나타났다.부산의 외국인 관광지출액도 지난 1월부터 5월까지 4544억원으로 지난해 같은 기간에 비해 56% 늘었다.한국관광데이터랩 신용카드 빅데이터 분석에 따르면 부산의 외국인 관광지출액은 지난 3월 서울에 이어 전국 2위로 도약한 이래 3개월 연속 2위 자리를 지켰다.부산 입국 경로를 보면 공항을 통한 입국이 80만6108명, 항구를 통한 입국 30만2850명, 타지를 경유한 경우 82만7614명으로 집계됐다.한편 부산시는 올해 외국인 관광객 400만명 유치를 목표로 글로벌 여행 플랫폼 협업과 비짓부산패스 활성화 등 다양한 정책을 진행 중이다.