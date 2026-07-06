경북 포항시의회 전반기 의장에 김철수, 부의장 조민성 선출

세줄 요약
- 전반기 의장 김철수, 부의장 조민성 선출
- 의장 19표·부의장 19표로 각각 당선
- 국민의힘 남구·북구 갈등, 운영 변수
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제10대 포항시의회 전반기 의장에 선출된 김철수 의원(오른쪽)과 부의장 조민성 의원. 포항시의회 제공
경북 포항시의회는 앞으로 2년간 시의회를 이끌 제10대 전반기 의장으로 국민의힘 김철수 의원(3선)을 선출했다고 6일 밝혔다.
김철수 의원은 전체 의원 33명이 참여한 무기명 투표에서 19표를 받아 14표를 얻은 이재진 의원(5선)을 누르고 당선됐다. 캐스팅보트를 쥔 더불어민주당 소속 시의원(9명) 대부분이 김 의원에게 표를 준 것으로 알려졌다.
김철수 의장은 “모든 의원들이 각자의 소신과 지역의 목소리를 충분히 펼칠 수 있도록 열린 의정 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”며 “집행부와는 건강한 견제와 균형 속에서 올바른 정책이 실현되도록 든든한 동반자이자 감시자의 역할을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
앞서 의장 선출을 앞두고 국민의힘 소속의 포항 남구 의원과 북구 의원들은 지지하는 후보가 달라 갈등을 빚었다. 남구 의원들은 김철수 의원을, 북구 의원들은 이재진 의원을 지지했다. 특히 북구 의원들은 남구 의원들이 참석하지 않은 가운데 의원총회를 열어 이 의원을 의장 후보로 선출했으나 끝내 당선되지 못했다.
의회 개원과 동시에 국민의힘 내부 갈등이 빚어지면서 향후 진통이 예상된다. 앞서 제9대 시의회에서는 전·후반기 모두 북구 지역에서 의장 자리를 독식했다.
이어진 부의장 선거에는 조민성 의원(3선)이 19표를 얻어 13표를 얻은 김종익 의원(2선)을 누르고 당선됐다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
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조민성 부의장은 “의장을 충실히 보좌하고 의원들의 의정활동에 전념할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”며 “제10대 포항시의회가 시민에게 더욱 신뢰받는 의회가 될 수 있도록 책임 있는 자세로 맡은 바 소임을 다하겠다”고 말했다.
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