성신여대, 43억대 국가 R＆D 선정… 디지털 포렌식 인재 키운다

세줄 요약 성신여대가 문체부·콘진원이 주관한 디지털포렌식 인력양성 사업단에 선정됐다. 2029년까지 43억3600만원을 지원받아 저작권 침해 분석, 불법 스트리밍 추적·차단, 증거 수집 등 실무 교육과 국제 공동연구를 추진한다. 성신여대, 디지털포렌식 인력양성 사업단 선정

43억3600만원 지원, 2029년까지 실무교육 추진

영국 4개 대학과 공동연구·해외연수 계획

이미지 확대 성신여대 수정캠퍼스 전경. 성신여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 성신여대 수정캠퍼스 전경. 성신여대 제공

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성신여자대학교가 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘콘텐츠 불법스트리밍 침해분석 디지털포렌식 인력양성 사업단’에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.이번 사업은 디지털 콘텐츠 저작권 침해 범죄에 대응할 디지털포렌식 전문 인력을 양성하는 것이 핵심이다. 성신여대는 주관기관으로서 오는 2029년 12월까지 43억 3600만원의 사업비를 지원받아 실무형 인재 양성과 국제 공동연구를 추진한다. 이번 사업에는 전남대학교와 디지털포렌식 전문기업 지엠디소프트, 티씨브이가 공동수행기관으로 함께 참여한다.교육과정은 저작권 침해 유형 분석, 불법 스트리밍 추적·차단 기술, 디지털 증거 수집, 관련 법·제도 등 융합형 역량 강화에 초점을 맞췄다. 학생들은 실제 침해 사례를 바탕으로 한 프로젝트를 통해 현장 실무 능력을 기르게 된다.글로벌 경쟁력을 높이기 위한 영국 주요 대학들과의 공동 연구도 진행된다. 성신여대는 사우샘프턴대, 버밍엄대, 런던퀸메리대, 포츠머스대 등 영국 4개 대학과 공동 논문 발표, 연구자 교류 및 해외 연수 등을 추진해 세계적 수준의 협력 체계를 구축할 계획이다.사업 총괄책임자인 홍준호 성신여대 융합보안공학과 교수는 “불법 스트리밍은 K 콘텐츠 산업을 위협하는 국제 범죄로 진화하고 있다”며 “국내 산학연 기관 및 영국 대학들과의 긴밀한 협력을 통해 저작권 보호 전문성을 갖춘 글로벌 인재를 양성하겠다”고 말했다.