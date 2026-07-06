흉기 들고 부산 주택 침입해 강도짓…50대 남성 긴급 체포

세줄 요약 부산 금정구의 한 주택에 흉기를 들고 침입한 50대 남성이 거주 여성을 위협하고 주먹으로 머리 등을 폭행하며 금품을 빼앗으려 한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 피해자가 저항하자 달아났고, 경찰은 신고를 받고 수영구 숙박업소에서 그를 긴급 체포했다. 부산 금정구 주택 흉기 침입 강도상해 혐의 체포

50대 여성 위협·폭행 뒤 금품 강탈 시도

수영구 숙박업소서 긴급 체포, 동기 조사

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부산 한 주택에 침입해 거주자를 흉기로 위협하고 금품을 빼앗으려 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.부산 금정경찰서는 강도상해 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 6일 밝혔다.A씨는 지난 5일 오후 6시 55분쯤 흉기를 들고 금정구 한 주택에 침입해 50대 여성을 위협하고, 주먹으로 머리 등을 폭행하며 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받는다. A씨는 이 여성이 저항하자 그대로 달아났다.경찰은 같은 날 오후 7시 12분쯤 신고를 받고 출동해 오후 10시 55분쯤 수영구 한 숙박업소에서 A씨를 붙잡았다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있다. A씨의 구속영장도 신청할 예정이다.