전남광주특별시, 일반농산어촌개발 공모 7곳 선정…전국 최다

농촌중심지활성화에 장흥, 기초생활거점 조성에 순천·곡성·무안·함평

국비 확보로 농촌생활SOC 확충·정주여건 개선 등 지역 활력 기반 마련

이미지 확대 농식품부의 일반농산어촌개발 공모에 선정된 장흥군 관산읍 전경. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 농식품부의 일반농산어촌개발 공모에 선정된 장흥군 관산읍 전경. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주특별시가 농식품부 ‘2027년 일반농산어촌개발사업’ 공모에서 전국 15개 지구 중 7곳이 선정돼 전국 최다를 기록했다. 장흥 관산읍은 농촌중심지활성화사업에, 순천 황전면·월등면과 곡성·무안·함평 6개 지구는 기초생활거점조성사업에 포함됐다. 생활SOC 확충과 정주여건 개선이 기대된다. 전남광주특별시, 농촌개발 공모 7곳 선정

장흥 관산읍 등 생활SOC 확충 대상 포함

정주여건 개선·주민 체감 서비스 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시는 농식품부의 ‘2027년 일반농산어촌개발사업’ 공모에서 전국 15개 지구 가운데 전국 최다인 7개 지구가 선정, 농촌 생활SOC 확충과 정주여건 개선에 탄력을 받게 됐다고 6일 밝혔다.일반농산어촌개발사업은 농촌지역의 문화·복지·돌봄·여가 등 기초생활서비스 기반을 확충하고, 중심지와 배후마을을 연계해 주민의 정주여건과 삶의 질을 높이기 위한 대표적 ‘농촌 생활 SOC’사업이다.이번 공모에선 농촌중심지활성화사업에 장흥 관산읍, 기초생활거점조성사업엔 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면·목사동면, 무안 몽탄면, 함평 손불면 등 6개 지구가 선정됐다.농식품부는 2027년부터 5년간 농촌중심지활성화사업은 지구당 최대 150억 원, 기초생활거점조성사업은 1단계 최대 60억 원 그리고 2단계 최대 20억 원을 차등 지원할 계획이다.농촌중심지활성화사업에 전국에서 유일하게 선정된 장흥 관산읍은 50%에 육박하는 높은 고령화율(49.5%)과 기초 인프라 부족 문제를 해소하기 위해 행정복지센터와 문화복지시설을 통합한 문화·복지·행정센터를 조성한다. 이를 통해 원스톱 행정서비스를 제공하고, 고령화에 대응한 생애주기별 건강 증진 공간도 갖출 예정이다.기초생활거점조성사업 1단계에 선정된 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면, 함평 손불면은 지역 여건에 맞춘 생활 SOC 복합센터를 조성하고 특화 프로그램을 운영한다. 2단계에 선정된 곡성 목사동면과 무안 몽탄면은 배후마을 중심의 생활서비스 전달체계를 구축해 주민 체감형 서비스를 강화할 계획이다.김현미 농업정책과장은 “공모 선정은 일선 시·군과 함께 지역 여건을 면밀히 분석하고 주민 의견을 충실히 반영한 결과”라며 “선정된 사업이 차질 없이 추진되도록 적극 지원해 농촌 주민이 체감하는 생활서비스를 확충하고, 살기 좋은 농촌공간을 조성하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.