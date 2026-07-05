“백종원, ‘대패삼겹살’ 원조 아니다” 주장 유튜버 승소…法 “80년대 이미 유행”

김재환 PD “백종원 원조 아니다” 주장

가맹점주 “허위 사실 유포로 매출 감소” 손배소

법원 “허위사실 아냐” 원고 패소 판결

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔으나 법원은 1980년대에 이미 유행한 음식이라고 판단했다. 채널A 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔으나 법원은 1980년대에 이미 유행한 음식이라고 판단했다. 채널A 뉴스 캡처

백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔으나 법원은 1980년대에 이미 유행한 음식이라고 판단했다.

이미지 확대 대패삼겹살 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 대패삼겹살 이미지. 아이클릭아트

재판부도 “대패삼겹살은 1980년대부터 이미 부산에서 유행한 것으로 보인다”며 “대패삼겹살은 특별한 제조 공정이 필요하지 않고, 육절기로 얇게 썰면 둥글게 말린 형태가 된다”고 판단했다.

세줄 요약 법원은 대패삼겹살이 백종원 더본코리아 대표의 원조라는 주장에 동의하지 않았다. 1980년대부터 부산 등지에서 이미 유행한 음식으로 보인다고 판단했고, 유튜버의 취재와 의혹 제기는 공익적 목적이라고 봤다. 점주 측 손배 청구는 기각됐다. 대패삼겹살 원조 논란, 법원 판단 정리

1980년대 부산 유행 음식으로 본 재판부

유튜버 의혹 제기 공익성 인정, 청구 기각

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4일 채널A 등에 따르면 지난달 25일 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주가 ‘대패삼겹살은 백종원이 원조가 아니다’라고 주장한 언론인 출신 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 패소 판결했다.앞서 백 대표는 수차례 방송에 나와 자신이 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 밝혔다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다.하지만 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다고 주장했다. 이에 한 더본코리아 가맹점주는 “허위 의혹 제기 때문에 브랜드 가치가 훼손됐고, 매출이 하락해 손해를 봤다”며 김 PD를 고소했다.김 PD는 자신의 주장을 입증하기 위해 ‘대패로드’를 제작해 부산, 마산, 광주, 청주 등에서 1980년대에 ‘대패삼겹살’이라는 이름으로 삼겹살을 판매했던 지역 노포들을 찾아 취재하기도 했다. 서울에서도 ‘대패삼겹살’이라는 메뉴를 1992년부터 판매한 노포도 있었다.또한 “백 대표 관련 여러 논란이 이어진 상황에서 해당 유튜버의 영상과 매출 감소가 관련이 있다고 볼 수 없다”고 지적했다.그러면서 김 PD의 의혹 제기를 ‘공익적 목적’이라고 판단했다.재판부는 원고의 청구를 기각하고 소송 비용은 원고가 부담한다고 판결했다.더본코리아 측은 “유튜버의 악의적 영상으로 인한 점주 개인의 소송”이라며 “가맹점주들 피해가 반복되지 않도록 적절한 보호 방안을 마련하고 있다”는 입장을 밝혔다.