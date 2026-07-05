여소야대 강원도의회 첫 회기…우상호 협치 시험대

“정무기능 강화…적극 소통”

이미지 확대 우상호 강원지사. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 우상호 강원지사. 서울신문 DB

에서는 기정예산보다 5227억원(6%) 증액된 9조 1923억원 규모의 제2차 추가경정예산안 처리가 쟁점이 될 것으로 보인다.

도는 민생 경제 회복에 초점을 맞춰 추경예산안을 편성했지만 증액분 중 2158억원을 지방채로 충당해야 해 국민의힘 의원들이 곱지 않은 시선을 보내고 있다.

국민의힘이 의회 54석 가운데 30석을 차지해 협치 없이는 원안 가결이 불가능하다.

추경예산안은 상임위원회, 예산결산특별위원회를 거쳐 회기 마지막 날인 23일 본회의에서 최종 처리된다.

세줄 요약 민선 9기 강원도의 첫 임시회가 6일 열렸다. 우상호 지사와 여소야대 도의회의 협치가 본격 시험대에 올랐고, 9조1923억원 규모의 2차 추경안이 핵심 쟁점이 됐다. 지방채 부담과 전임 도정 사업 재검토를 둘러싼 논란도 예상되며, 국민의힘 다수 의회에서 원안 통과를 위해선 소통이 필수다. 여소야대 도의회 첫 임시회 개회

9조1923억원 추경안 심사 쟁점

우상호 지사 협치 능력 시험대

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민선 9기 강원도를 이끄는 더불어민주당 우상호 지사와 여소야대로 짜인 도의회 간 협치를 가늠할 수 있는 첫 회기가 6일 개회한다.도의회는 이날부터 23일까지 18일 동안 임시회를 연다고 5일 밝혔다. 이번 회기우 지사가 국민의힘 김진태 전 지사의 역점 사업인 춘천 고은리 행정복합타운 건설에 대해 원점 재검토 방침을 세운 것을 두고도 논란이 예상된다. 우 지사는 재정 건전성을 위해 불가피한 선택이라는 입장이지만 일각에서는 ‘전임 도정 지우기’라는 말이 나온다. 이미 지난 3월 착공식을 가진 도청사 신축 사업을 잠정 보류한 데 대해서도 잡음이 일 것으로 보인다.우 지사가 취임 첫날인 지난 1일 6·3지방선거 기간 김진태 당시 후보를 상대로 낸 고발 조치를 취하하고, 당선인 시절 보수 진영 인사를 인수위원회에 중용하는 등 통합 행보를 보여 큰 갈등 없이 회기가 마무리될 것이라는 관측도 나온다.우 지사는 “지역을 발전시킨다는 방향성에서 국민의힘도 다르지 않을 것”이라며 “도정의 정무적 기능을 강화해 의회와 적극적이고 유기적으로 소통하겠다”고 말했다.