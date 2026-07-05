‘반구천 암각화 가치 재조명’… 울산암각화박물관 특별전 개최

세줄 요약 울산암각화박물관이 지난해 유네스코 세계유산에 오른 반구천의 암각화를 기념해 특별기획전 ‘시간 저장소: 그날의 데이터’를 7일부터 내년 4월 25일까지 연다. 선사시대부터 신라시대까지 바위에 새겨진 기록을 통해 역사와 문화유산적 의미를 다각도로 살펴보는 전시다. 반구천 암각화 세계유산 등재 1주년 특별전 개최

선사부터 신라까지 바위 기록의 의미 재조명

발견·조사·보존·등재 과정과 가치 집중 소개

이미지 확대 울산 반구천 암각화의 유네스코 세계유산 등재 1주년을 기념해 열리는 특별전 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 울산 반구천 암각화의 유네스코 세계유산 등재 1주년을 기념해 열리는 특별전 포스터.

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지난해 유네스코 세계유산으로 등재된 ‘반구천의 암각화’의 역사적 깊이와 기록적 가치를 한눈에 조명하는 대규모 특별전이 울산에서 막을 올린다.울산암각화박물관은 ‘반구천의 암각화’의 역사와 기록적 가치를 조명하는 특별기획전 ‘시간 저장소: 그날의 데이터’를 오는 7일부터 내년 4월 25일까지 개최한다고 5일 밝혔다.유네스코 세계유산 등재 1주년을 기념해 마련된 이번 전시는 선사시대부터 신라시대까지 바위에 새겨진 기록을 통해 반구천의 암각화가 지닌 문화유산적 의미를 다각도로 살펴볼 예정이다.이번 전시는 총 3부로 구성돼 관람객들에게 시대를 관통하는 기록의 역사를 선보인다. 1부 ‘바위, 기록을 저장하다’에서는 ‘반구천의 암각화’의 특징과 울주 대곡리 반구대 암각화, 울주 천전리 명문과 암각화에 새겨진 선사시대 문양 등을 소개하며 바위에 남겨진 기록의 본질적인 의미를 살펴본다.이어지는 2부 ‘기록, 시간을 풀어내다’에서는 천전리 명문에 새겨진 기록을 통해 밝혀진 역사적 사실들을 소개한다. 이와 함께 신라시대 선각 유물을 전시해 암각화에 새겨진 신라인들의 삶과 시간을 생생하게 해석하는 공간으로 꾸며진다.마지막 3부 ‘시간, 다시 연결되다’에서는 1970년대 반구천의 암각화가 처음 발견된 역사적 순간부터 현재까지 이어진 조사와 보존 노력, 그리고 세계유산으로 자리매김하기까지의 과정과 국제적 위상을 집중 조명한다.울산암각화박물관 관계자는 “이번 특별전이 지난해 세계유산으로 등재된 ‘반구천의 암각화’의 역사적·기록적 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”며 “많은 시민이 박물관을 찾아 반구천의 암각화가 담고 있는 인류의 소중한 기억과 의미를 함께 공감했으면 한다”고 밝혔다.