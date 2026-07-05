임실 성가리 한옥 국가등록문화유산 등재 전망

2증 서까래, 아치형 창호, 불박이 가구 독특

유리창호, 벽장, 다락문 등 필수 보존 요소

이미지 확대 국가등록문화유산으로 등재될 예정인 성가리 한옥. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가등록문화유산으로 등재될 예정인 성가리 한옥. 국가유산청 제공

세줄 요약 전북 임실군 성가리 근대한옥이 역사적·건축사적 가치를 인정받아 국가등록문화유산 등록 예고를 받았다. 1939년 지어진 이 한옥은 전통 양식에 근대 생활공간이 반영됐고, 독특한 지붕 구조와 장식도 보존 가치가 높게 평가됐다. 임실 성가리 근대한옥, 문화유산 등록 예고

1939년 건립, 전통과 근대 생활양식 공존

2중 서까래·창호·장식 등 보존가치 평가

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전북 임실군 성가리 근대한옥 건물이 역사적 가치를 인정받아 국가등록문화유산으로 등재될 될 전망이다.5일 전북도에 따르면 국가유산청이 최근 ‘임실 성가리 근대한옥’에 대해 국가등록문화유산 등록을 예고했다.해당 건물은 지난 1939년 건립된 건한옥이다. 크기는 안채 연면적 125.87㎡(약 38평), 문간채 연면적 45.89㎡(약 14평) 규모다.성가리 한옥은 전통 한옥 양식과는 달리 근대 이후 건축·생활 양식이 반영됐다. 안채의 ‘부엌’과 간단한 반찬을 만들던 공간인 ‘찬방’이 분리됐다. 설계는 부엌에서 툇마루를 거쳐 방으로 이동하게 하는 근대의 생활 양식이 반영됐다.또 2중 서까래가 독특한 지붕 구조를 이루고 있다. 아치형 창호, 꽃 모양 철제 장식, 실내 붙박이 가구 등 독특한 부분이 많아 건축사적으로도 의미가 있다.안채 지붕의 유리 창호, 안방 벽장, 다락문 등은 유산의 가치를 지키기 위해 반드시 보존해야 할 ‘필수 보존 요소’로 평가됐다.국가유산청은 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 국가유산위원회 심의를 거쳐 국가등록문화유산 지정을 확정할 방침이다.