50대男, 헤어진 60대女 흉기 살해…‘교제 폭력’ 신고 한달만

세줄 요약 경기 성남에서 50대 남성이 교제폭력 신고와 접근금지 조치 뒤에도 헤어진 60대 여성을 직장 퇴근길에 기다렸다가 흉기로 찔러 숨지게 했다. 피해자는 스마트워치로 신고했지만 병원 이송 뒤 끝내 숨졌고, 가해자는 자해 후 수술을 받고 있다. 교제폭력 신고 뒤에도 이어진 스토킹 정황

퇴근길 기다린 뒤 흉기 범행, 피해자 사망

스마트워치 신고와 경찰 도착에도 막지 못함

이미지 확대 스토킹 관련 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 스토킹 관련 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

교제폭력 신고 이후 접근금지 등 안전조치를 받은 50대 남성이 헤어진 연인의 직장 퇴근길을 기다렸다가 흉기를 휘둘러 살해하는 사건이 발생했다.5일 경기 성남중원경찰서에 따르면 이날 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동 한 길거리에서 50대 남성 A씨가 60대 여성 B씨를 흉기로 찔렀다.B씨는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 범행 직후 자해를 시도한 A씨는 현재 병원에서 수술을 받고 있다.경찰 조사 결과 A씨는 약 4년간 교제하다 헤어진 B씨가 직장에서 퇴근하기를 기다렸다가 범행한 것으로 파악됐다.앞서 B씨는 지난달 8일 “전 남자친구가 지속적으로 괴롭힌다”는 취지로 112에 신고하고 경찰에 분리 조치를 요청했다. 경찰은 A씨에게 교제폭력 경고장을 발부했다.그러나 이후에도 A씨가 B씨에게 문자메시지를 보내는 등 스토킹 행위를 이어가자 경찰은 B씨에게 스토킹 혐의로 고소할 것을 권유했다. B씨가 고소장을 제출하자 경찰은 A씨에게 접근금지와 연락금지 등 안전조치를 하고, B씨에게는 스마트워치를 지급했다.범행 당시 B씨는 스마트워치로 신고했고, 경찰은 약 3분 만에 현장에 도착해 B씨를 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌다.고소 사건은 지난달 25일 검찰에 송치된 상태였다.경찰 관계자는 “최초 신고 당시에는 물리적 폭행 사실은 확인되지 않았지만, 이후에도 문자메시지를 보내는 등 스토킹 혐의가 확인돼 고소를 권유했다”며 “고소 이후 곧바로 접근금지와 연락금지 등 안전조치를 했다”고 밝혔다.경찰은 A씨가 회복하는 대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침이다.