호남대, 칭기즈칸 대지 위에서 ‘공생’의 길을 묻다

몽골 글로벌 탐방 성료…울란바토르·테를지 일대 유람

이미지 확대 바토르에서 2026하계 국제화 프로그램을 진행하고 있다. 호남대 제공 닫기 이미지 확대 보기 바토르에서 2026하계 국제화 프로그램을 진행하고 있다. 호남대 제공

세줄 요약 호남대 글로벌공생 사업단이 몽골 울란바토르와 테를지 국립공원에서 3박 4일 국제화 프로그램을 진행했다. 호남대와 영남대 학생 25명은 현지 대학과 세종학당을 방문해 토론하고, 칭기즈칸 박물관과 이태준 열사 기념관을 답사하며 전통과 미래, 공생의 의미를 배웠다. 몽골 울란바토르·테를지서 국제화 프로그램 진행

호남대·영남대 학생 25명, 현지 대학과 교류

칭기즈칸 박물관·이태준 기념관 답사와 공생 체험

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호남대학교 글로벌공생 인문사회융합 인재양성사업단은 지난달 28일부터 3박 4일간 몽골 울란바토르와 테를지 국립공원 일대에서 ‘2026 하계 국제화 프로그램’을 성황리에 마쳤다고 3일 밝혔다.이번 탐방은 단순한 해외 연수를 넘어, 현대 사회의 기후 위기와 문명적 갈등 속에서 자연과 인간, 전통과 현대가 조화를 이루며 살아가는 ‘몽골의 지혜’를 체험하기 위해 기획됐다.특히 호남대학교와 영남대학교 소속 학생 25명이 참여해 대학 간 경계를 허문 융합 교육의 장을 열었다. 강현주 부단장을 필두로 신선혜·김숙정 교수가 인솔한 탐방단은 몽골 국제울란바타르대학교와 세종학당 등 현지 고등교육 기관을 차례로 방문했다. 학생들은 현지 대학생들과 머리를 맞대고 글로벌 이슈에 대해 토론하며 탄탄한 학술적 네트워크를 구축했다.탐방단은 테를지 국립공원의 광활한 자연을 마주하는 한편, 칭기즈칸 박물관과 이태준 열사 기념관을 답사하며 양국 간의 깊은 역사적 유대감을 재확인했다.연수 기간 중 학생들은 ‘글로벌 사회에서 전통과 미래’라는 주제로 변화·공생·유대·상호문화·계승의 5가지 세부 키워드를 놓고 워크숍을 진행했다.강현주 부단장은 “학생들이 자연과 인간이 어우러진 몽골에서 글로벌 공생의 생태적 가치와 공존의 의미를 직접 체험하며 성장하는 계기가 됐다”고 밝혔다.호남대 HUSS 사업단은 교육부와 한국연구재단이 주관하는 인문사회융합 인재양성사업을 통해 총 90억원을 지원받아 광운대, 국민대, 선문대, 영남대 등 5개 대학과 협력하고 있다.