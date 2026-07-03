민형배 특별시장 “반도체 산업 경쟁력, 인재양성에 달려”

3일 인공지능융합사업단 찾아 ‘반도체 인재양성 전략회의’ 개최

삼성전자·SK하이닉스 투자 대비 맞춤형 인재 공급체계 구축 논의

교육청·지역대학, 연간 6333명 양성 넘어 ‘실무형 협력체계’ 구축

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 광주 첨단지구 인공지능융합사업단(AICA)에서 열린 ‘반도체 인재양성 전략회의’에 참석, 인사말을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 광주 첨단지구 인공지능융합사업단(AICA)에서 열린 ‘반도체 인재양성 전략회의’에 참석, 인사말을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장은 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 투자 확대에 대응해 인재양성 전략회의를 열었다. 지역 대학과 교육기관은 연간 6333명의 관련 인재를 양성하고 있으며, 계약학과 확대와 산학협력 강화를 통해 실무형 인재를 안정적으로 공급할 계획이다. 호남권 반도체 투자 대응 전략회의 개최

대학·교육청·기업 협력 통한 인재양성 논의

계약학과 확대와 현장교육 강화 계획

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민형배 전남광주통합특별시장은 3일 광주 첨단지구 인공지능융합사업단(AICA)에서 삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모 호남권 반도체 투자에 대응하기 위한 ‘반도체 인재양성 전략회의’를 개최했다.이번 회의는 지역 내 대규모 반도체 기업 투자가 가시화됨에 따라 기업이 요구하는 전문인재를 안정적으로 공급할 수 있는 ‘인재양성 체계’를 구축하기 위해 마련됐다.회의에는 민형배 통합특별시장, 김대중 통합특별시 교육감, 이근배 전남대학교 총장, 임기철 GIST 총장을 비롯해 조선대, 동신대, 목포대, 순천대, 한국에너지공과대학교(켄텍) 등 지역 주요 대학 및 유관기관 관계자 20여 명이 참석했다.전남광주통합특별시는 현재 지역 내 42개 교육기관과 10개 대학원에서 연간 약 6333명의 반도체 관련 인재를 양성하고 있다. 과학기술 특성화대학, 일반대학, 전문대학, 특성화고교를 비롯해 융합전공과 재직자 전환교육까지 다양한 교육과정을 운영하고 있다.참석자들은 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 확대에 발맞춰 지역 대학들이 반도체 분야 교육역량을 결집하고, 기업이 필요로 하는 실무형 인재를 적기에 양성할 수 있도록 대학 간 협력체계 구축의 필요성을 공유했다.전남광주통합특별시는 이번 전략회의를 시작으로 대학, 기업, 교육청과 지속적인 협력체계를 구축하고, 반도체 계약학과 확대와 산학 공동연구, 현장 중심 교육 강화 등을 통해 지역 반도체 산업 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.민형배 시장은 “반도체 산업의 경쟁력은 결국 사람에서 시작된다”며 “지역 대학과 기업이 긴밀하게 협력, 기업이 원하는 우수 인재를 부족함 없이 안정적으로 공급함으로써 청년들이 지역에서 배우고 취업하며 정착하는 선순환 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.