경찰, ‘삼전닉스 성과급 백지화 공문’ 가짜뉴스 내사 착수

세줄 요약 경찰이 온라인에서 퍼진 삼성전자·SK하이닉스 ‘성과급 백지화 공문’ 허위정보에 대해 게시 계정 7곳을 입건 전 조사하고 있다. 고용노동부와 산업통상부는 공문 발송 사실이 없다고 선을 그었고, 경찰은 명예훼손·업무방해 등으로 엄정 대응하겠다고 밝혔다. 삼성전자·SK하이닉스 성과급 공문 허위정보 확산

경찰, 게시 계정 7곳 입건 전 조사 착수

정부, 공문 발송 사실 없다고 공식 부인

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB

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경찰이 최근 온라인상에서 유포되고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 관련 ‘성과급 백지화 공문’ 등 허위 정보에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다.경찰청 국가수사본부는 3일 해당 내용을 게시한 7개 계정에 대해 업무방해 등 혐의로 입건 전 조사에 착수했다고 밝혔다.최근 직장인 익명 커뮤니티 등에서 ‘정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 공문을 보내 기존의 성과급 협정을 전면 재검토하게 하고, 내년부터 정부 주도 초과이익 공유 정책에 맞춰 보상·배분 방식을 설계 운영할 것’이라는 내용의 글이 퍼졌다.고용노동부와 산업통상부는 공문을 발송한 사실이 없다면서 수사기관 신고 등 강력히 대처하겠다고 밝혔다.경찰은 “온라인을 통해 확산하는 주요 허위 조작 정보 유포 행위에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하는 등 엄정 대응하겠다”며 “특히 온라인상에서 특정 목적을 가지고 허위 정보를 배포할 경우 명예훼손, 전기통신기본법, 업무방해 등으로 형사처벌 받을 수 있다”고 경고했다.