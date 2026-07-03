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[인사] 부산시

신정훈 기자
입력 2026-07-03 14:49
수정 2026-07-03 14:49
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■ 부산시 ◇ 2급 △ 시민안전실장 이병석 △ 디지털경제실장 김기환 △ 환경물정책실장 심재민 △ 부산광역시(부산연구원 파견) 김봉철 ◇3급 △ 체육국장 남정은 △ 사회복지국장 황순길 △ 행정자치국장 허남식 △ 부울경초광역경제동맹추진본부장 김정수 △ 주택건축국장 김효숙 △ 부산광역시 김완상 △ 인재개발원장 정영란 △ 건설본부장 심성태 △ 중구(부단체장요원) 송광행 △ 부산진구(부단체장요원) 최남연 △ 동래구(부단체장요원) 정태기 △ 북구(부단체장요원) 배성택 △ 해운대구(부단체장요원) 박설연 △ 강서구(부단체장요원) 이오순 △ 수영구(부단체장요원) 박근록 △ 대변인(승진) 오미경 △ 푸른도시국장(승진) 김창덕 △ 여성가족국장(직무대리) 김소영 △ 낙동강관리본부장(직무대리) 조경

부산 신정훈 기자
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