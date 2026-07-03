부산 공원 안내시설물 디자인 표준화 완료

이미지 확대 부산시설공단 공원 안내시설물 디자인 표준화. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시설공단 공원 안내시설물 디자인 표준화. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 공원별로 다르게 설치·운영되던 안내시설물의 디자인 통일성을 확보하기 위한 ‘공원 안내시설물 디자인 표준화 작업’을 완료했다고 3일 밝혔다.공단은 지난 5월 공원 안내시설물 디자인 개발 용역을 완료하고, 부산시 디자인 자문 및 심사 의견을 반영해 최종 표준 디자인 기준선을 수립했다.새롭게 마련된 가이드라인은 공원별 정체성을 유지하면서도 일관된 디자인 체계를 적용하는 데 중점을 뒀다. 범용 디자인 개념을 반영해 누구나 쉽게 정보를 인지할 수 있도록 가독성을 높였다. 또 자연 친화적 소재와 색채를 활용해 공원 환경과 조화를 이루도록 설계했다.공단은 어린이대공원과 태종대유원지 노후 안내판을 이달 중으로 우선 철거·교체한 뒤, 사업 효과를 검토해 관리 공원 전역으로 확대할 계획이다.