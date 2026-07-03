부산 에코델타시티 공공임대주택, 부산 첫 국토부 ‘특화주택사업’ 선정

세줄 요약 부산 에코델타시티 통합 공공임대주택이 부산에서 처음으로 국토부 2026년 상반기 특화주택 공모에 선정됐다. 강서구 강동동에 993호를 공급하며, 청년·가족 정착형 200호를 포함해 산업단지 근로자와 실수요자의 부산 정착을 지원한다. 부산 첫 국토부 특화주택사업 선정

에코델타시티 993호 공공임대 공급

청년·가족 정착형 200호 포함

이미지 확대 에코델타시티 15BL 통합공공임대주택 조감도. 부선도시공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 에코델타시티 15BL 통합공공임대주택 조감도. 부선도시공사 제공

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부산도시공사는 ‘에코델타시티 통합 공공임대주택 건립사업’이 부산에서는 처음으로 국토교통부 주관 ‘2026년 상반기 특화주택’ 공모사업에 선정됐다고 3일 밝혔다.공사가 제안한 사업은 ‘지역 제안형 특화주택’이다. 이 사업은 공공주택사업자가 지역 수요를 반영해 입주 자격, 선정 방법, 거주기간 등을 지역 특성에 맞게 설계·제안하는 사업이다. 일자리 및 생활 인프라와 연계된 맞춤형 정주 환경 조성을 목표로 한다.‘에코델타시티 통합 공공임대주택’은 부산 강서구 강동동 일원에 조성된다. 지역 제안형 특화주택 200호와 일반 통합 공공임대주택 793호를 합쳐 총 993호로 공급되며, 특화주택 200호는 가족 정착형(50호)과 청년 정착형(150호)으로 구성된다. 강서권 11개 산업단지와 중소기업 근로자, 청년층이 주요 입주 대상이다.부산 외 지역 1주택 허용 및 자산요건 완화 등 실수요자 맞춤형 입주 조건을 적용함으로써 이들의 부산 지역 내 정착을 지원할 계획이다.부산시 측은 “이번 사업 배경에는 최근 부산으로 유입되는 기업·기관의 이전 흐름도 반영돼 있다”라며 “향후 부산으로 이전 및 유치되는 기업·기관 근로자의 정주를 지원하는 선도 모델이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.