법무장관, 신천지 소속 교도관의 이만희 특혜 의혹에 “감찰 착수”

“결코 가볍게 넘길 수 없는 사안”

이미지 확대 부축 받으며 법정 향하는 이만희 신천지 총회장 신도들을 국민의힘 당원으로 집단 가입시킨 혐의를 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부축 받으며 법정 향하는 이만희 신천지 총회장 신도들을 국민의힘 당원으로 집단 가입시킨 혐의를 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장. 뉴시스

전날 JTBC는 2020년 이 총회장이 수원구치소에 수감됐을 당시 신천지 신도인 교도관이 그의 취침·기상·식사·화장실 이용 등 일과를 시간대별로 상세히 기록한 보고서를 작성해 신천지 지휘부에 전달했다고 보도했다.





당시 병보석 석방을 위해 구치소 안에서 ‘낙상 사고’를 연출하는 데도 신천지 교도관이 관여했다는 의혹을 제기했다.

세줄 요약 정성호 법무부장관이 신천지 소속 교도관의 이만희 총회장 특혜 의혹과 관련해 감찰과 수감시설 긴급점검에 착수하겠다고 밝혔다. 내부 자료 유출과 낙상 사고 연출 의혹까지 제기되자 법적·행정적 책임을 묻고 재발 방지책도 마련하겠다고 했다. 신천지 교도관 특혜 의혹에 감찰 착수

내부 자료 유출·낙상 연출 보도 제기

법무장관, 책임 추궁과 재발 방지 예고

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정성호 법무부장관이 3일 신천지 소속 교도관이 이만희 총회장에게 특혜를 제공했다는 의혹과 관련해 “감찰과 긴급점검에 착수하겠다”고 밝혔다.정 장관은 이날 자신의 페이스북(SNS)을 통해 “2020년 이 총회장 구속 당시 신도인 교도관이 교정시설 내부 자료를 유출하고, 이 총회장 보석 석방을 위한 ‘낙상 사고’까지 연출하려 했다는 의혹이 보도됐다”며 “철저한 감찰과 수감시설 긴급 점검에 착수해 법적, 행정적 책임을 묻겠다”고 강조했다.그는 “이 총회장이 현재 신도 강제 집단 입당 사건으로 다시 구속된 상황인 만큼, 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안”이라며 “유사한 일의 반복을 막기 위해 향후 사회적 영향력이 큰 수용자가 교정시설 내부에 부당한 영향력을 행사하거나 외부와 결탁하는 일을 제도적으로 차단할 개선책도 마련하겠다”고 밝혔다.