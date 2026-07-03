국민연금, 929조 해외자산 수탁은행 선정 착수

세줄 요약 국민연금공단이 929조원 규모 해외투자 자산의 보관·결제·관리 업무를 맡길 글로벌 수탁은행 선정 절차에 들어갔다. 1순위는 스테이트스트리트은행, 2순위는 뉴욕멜론은행이며 내년 초 최종 계약을 목표로 한다. 929조 해외투자 자산 수탁은행 선정 착수

스테이트스트리트·BNYM 우선협상대상자 선정

해외투자 비중 확대에 따른 관리 안정성 강화

이미지 확대 서울 중구 국민연금공단 종로중구지사의 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 국민연금공단 종로중구지사의 모습. 연합뉴스

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국민연금공단이 929조원 규모 해외투자 자산의 보관·결제·관리 업무를 맡을 글로벌 수탁은행 선정 절차에 들어갔다. 해외투자 비중이 절반을 넘어서면서 자산관리 안정성과 투자 집행 효율성을 높이기 위한 조치다.국민연금공단은 3일 해외 수탁기관 우선협상대상자로 1순위 스테이트스트리트은행(SSBT), 2순위 뉴욕멜론은행(BNYM)을 선정했다고 밝혔다.공단은 지난 4월 해외 수탁기관 선정 공고를 낸 뒤 사업설명회, 제안서 심사, 현장 실사 등을 거쳐 우선협상대상자를 결정했다.해외 수탁기관은 국민연금기금의 해외투자 자산에 대한 보관, 결제, 자산관리, 사무관리, 미들서비스 등을 맡는다. 글로벌 금융시장에서 기금 자산을 안전하게 관리하고 투자 집행이 원활하게 이뤄지도록 지원하는 역할이다.국민연금은 수탁업무 위험을 분산하고 전문성을 높이기 위해 우선협상대상자 순위에 따라 협상을 진행한 뒤 해외주식과 해외채권을 구분해 자산별 수탁계약을 체결할 계획이다. 계약 범위에는 커스터디, 사무관리, 미들서비스가 포함된다.해외 대체투자 자산 수탁업무는 해외주식 담당기관이 함께 맡는다. 공단은 우선협상대상자들과 세부 기술 협상을 마친 뒤 내년 초까지 최종 계약을 체결할 예정이다. 계약기간은 기본 3년이며, 평가 결과에 따라 2년 연장할 수 있다.2026년 4월 말 기준 국민연금 기금적립금은 1670조7000억원이다. 이 가운데 해외투자 비중은 55.7%다. 자산별 해외투자 규모는 해외주식 604조5000억원, 해외채권 103조1000억원, 해외대체 221조4000억원이다.김성주 국민연금공단 이사장은 “기금의 해외투자 비중이 지속적으로 확대되는 가운데 안정적인 수탁 인프라는 기금운용의 핵심 기반”이라며 “글로벌 수준의 수탁 역량을 갖춘 기관과 협력해 자산 보관과 결제가 한 치 오차 없이 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.