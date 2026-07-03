특검, 봐주기 수사 의혹 이창수 전 서울중앙지검장 3차 소환

지난 1일 김민구 부장검사 등 소환 조사

이미지 확대 권창영 특검 현판식 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권창영 특검 현판식 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판. 연합뉴스





수사 무마 의혹은 서울중앙지검이 김 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 불기소 처분했다는 내용이다. 당시 검찰이 김 여사를 청사로 소환하지 않고 직접 대통령경호처 산하 시설로 방문 조사하면서 논란이 일기도 했다.

또 특검은 수사보고서가 사후에 수정된 것이 허위공문서 작성에 해당한다고 보고 있다.

지난 1일 당시 수사팀이었던 김민구 전 대전지검 공주지청장을 불러 조사했고, 전날에는 최 전 부장검사와 서민석 전 반부패2부 부부장검사를 조사한 바 있다. 수사 기한 만료를 3주 앞두고 있는 만큼 특검에서 종료 직전 이들을 기소할 것으로 전망된다.

세줄 요약 특검이 김건희 여사 관련 봐주기 수사 의혹을 확인하려 이창수 전 서울중앙지검장을 세 번째로 소환해 조사했다. 도이치모터스 사건 불기소와 방문조사, 사후 수정된 수사보고서가 쟁점이며, 이 전 지검장 측은 모두 사실이 아니라고 반박했다. 이창수 전 지검장, 특검 세 번째 소환 조사

김건희 여사 봐주기 수사·불기소 의혹 쟁점

수사보고서 사후 수정, 허위공문서 여부 검토

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특별검사팀(특별검사 권창영)이 3일 김건희 여사 관련 수사를 봐주기 했다는 의혹과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장을 소환 조사하고 있다.특검이 이 전 지검장을 부른 것은 이번이 세 번째다. 그는 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 조사를 받고 있다.이 전 지검장과 당시 수사를 담당했던 최재훈 전 중앙지검 반부패2부장은 이러한 의혹에 대해 사실이 아니라고 반박하고 있다. 김 여사에 대한 불기소는 수사 결과 증거에 따른 결정이고, 직접 찾아가 조사한 것은 사건을 신속하게 처리하기 위한 방편이었다는 것이다.특검은