국민대 김윤희 교수, ‘한국디자인학회 봄 국제초대전’ 대상

이미지 확대 대상 수상작 ‘Algorithmic Silhouette’. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 대상 수상작 ‘Algorithmic Silhouette’. 국민대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민대학교는 김윤희 본교 교양대학 교수가 ‘2026 한국디자인학회(KSDS) 봄 국제초대전’에서 최고상인 대상(Grand Prize)을 받았다고 3일 밝혔다.대상 수상작인 ‘Algorithmic Silhouette’은 생성형 AI와 디자이너의 예술적 디렉션을 결합한 아방가르드(혁신 추구하는 예술 경향) 스포츠웨어 작품이다. 건축적 볼륨과 모듈형 구조, 역동적인 실루엣을 적용해 스포츠웨어를 하나의 조형 오브제로 재해석했으며, 패션과 조형예술, 디지털 디자인의 경계를 확장했다는 설명이다.국민대 관계자는 “프롬프트 기반 AI 이미지 생성 과정에 디자이너의 창의적 해석을 접목한 협업 방식으로 만들어 인간의 직관과 AI 알고리즘이 공존하는 미래 패션디자인의 가능성을 제시했다”고 말했다.