군산 ‘맛리단길’ 특화 상권으로 키운다…중기부 유망골목상권 선정

세줄 요약 군산시 월명동 구영7길 일원 맛의거리 맛리단길 골목형상점가가 중기부 2026년 지역상권육성사업 유망골목상권에 선정됐다. 국비와 지방비를 합쳐 4억6000만원이 투입되고, 브랜드 개발과 홍보, 1899 객주시장 운영, 야간 프로그램으로 상권을 키운다. 맛리단길, 중기부 유망골목상권 선정

국비·지방비 포함 4억6000만원 투입

브랜드 개발·홍보·객주시장 추진

이미지 확대 군산 맛리단길. 군산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 군산 맛리단길. 군산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북 군산시 ‘맛리단길’이 지역을 대표하는 특화 상권으로 육성된다.군산시는 월명동 구영7길 일원 ‘맛의거리 맛리단길 골목형상점가’가 중소벤처기업부의 2026년 지역상권육성사업 ‘유망골목상권’ 대상지로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.지역상권육성사업은 기존 전통시장 중심의 지원 체계에서 상대적으로 소외됐던 골목상권을 발굴·육성해 제도권 상권으로 성장시키고 상권 경쟁력을 높이기 위해 추진된다.올해 유망골목상권으로 전국 50곳이 선정된 가운데 전북에서는 익산과 군산 두 곳이 포함됐다.이번 공모 선정으로 총 4억 6000만원(국비 50%, 지방비 50%)의 사업비가 투입된다.객주상회 브랜드 개발과 홍보 콘텐츠 제작, 온·오프라인 미디어 홍보, 상인 협업 행사인 ‘1899 객주시장’ 운영 등 상권의 특성을 살린 다양한 공동 마케팅 사업이 추진될 예정이다.시는 야시장 등 야간 프로그램을 적극 도입해 상권 활성화와 지역 상인의 실질적인 매출 증대의 경제적 효과를 기대하고 있다.김재준 군산시장은 “맛의거리 맛리단길은 근대역사의 정취와 골목마다 자리한 맛집이 어우러진, 군산만의 색깔이 뚜렷한 상권”이라며 “이번 사업을 통해 개별 점포를 넘어 골목 전체가 함께 살아나는 상권 생태계를 만들고, 상인들의 자발적 노력에 행정의 지원을 더해 군산을 대표하는 지속 가능한 상권으로 키워 나가겠다”고 말했다.