배재고, ‘스벅 응원가’ 학생 2명 징계 절차…동조 학생도 추가 검토

세줄 요약 배재고가 청룡기 경기에서 ‘스타벅스 응원가’로 논란을 일으킨 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하고, 동조 학생 추가 징계도 검토했다. 학교는 전교생 인권·윤리 교육을 실시하고 야구부 훈련을 중단했으며, 교육청과 협회도 차별 표현 근절 대책을 요구했다. 배재고, ‘스타벅스 응원가’ 논란 학생 2명 징계 회부

동조 학생 추가 검토, 전교생 인권·윤리 교육 실시

교육청·협회, 차별 표현 근절과 재발 방지 요구

이미지 확대 1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있다. 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 광주제일고와 경기 중 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳤다. 이 구호는 지난 달 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’라고 홍보했던 사건을 연상케 해 공분을 샀다. 2026.7.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있다. 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 광주제일고와 경기 중 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳤다. 이 구호는 지난 달 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’라고 홍보했던 사건을 연상케 해 공분을 샀다. 2026.7.1 연합뉴스

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제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 ‘스타벅스 응원가’로 논란을 일으킨 배재고가 관련 학생 2명에 대한 징계 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다.국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 2일 서울시교육청으로부터 제출받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면 배재고는 논란이 된 구호를 선창한 학생 2명의 생활교육위원회 회부를 결정했다. 아울러 동조 학생을 추가로 회부하는 방안도 검토 중이다.자료에 따르면 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 8회 초 배재고 2학년 A학생이 ‘스타벅스 가야지’라고 선창을 했다. 이어 다른 학생들이 동조해 후창했고 B학생이 ‘탱크 데이’라고 외쳤다.당시 광주제일고 코치는 학생들의 구호와 관련해 심판에게 항의했다.그러나 배재고 수석코치는 학생들의 구호를 직접 듣지 못했고, 공수교대 때 더그아웃에서 광주제일고의 항의 내용을 확인한 뒤 학생들을 훈계한 것으로 파악됐다.경기 종료 후 배재고 코치진은 광주제일고 더그아웃을 찾아 사과했다.이후 광주제일고 코치는 배재고 코치에게 유선을 통해 해당 사안이 커질 것 같아 미안하다고 연락했다.배재고는 지난달 30일 전교생 대상 인권 감수성 및 윤리 교육을 실시했으며 자숙 기간을 갖고 야구부 훈련을 중단했다. 또 배재고 교장은 광주제일고 교장에게 전화해 사과했으며 대면 사과 일정을 협의 중이다. 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 배재고 야구부에 6개월 출전 정지 결정을 내렸다.시교육청은 징계위에 회부된 2명의 학생의 조치 범위에 대해 신중 검토와 재발 방지 조치, 장기적 갈등 방지 예방 등을 당부했다. 아울러 학교운동부 활동 중 차별 표현 근절 및 건전한 응원 문화 안내 공문을 발송하고 대한체육회, 대한야구소프트볼협회, 스포츠공정위원회에 경기장 내 차별·혐오 표현 금지 대책 마련 및 엄정한 심의를 요청했다.강 의원은 “사회 전반의 왜곡된 가치관이 우리 아이들의 미래를 망치지 않도록, 교사들이 교실에서 두려움 없이 혐오와 왜곡을 바로잡을 수 있도록 교육 현장의 정의를 바로 세우는 길에 모든 노력을 다하겠다”며 “혐오방지법을 포함한 입법 노력도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.