‘여고생 살해범’ 증거 인멸한 경찰 아버지… 정성호 법무 “친족 특례법 개선 검토”

장윤기 리얼돌 폐기… 경찰청 감찰

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세줄 요약 광주 여고생 살해범 장윤기의 아버지인 현직 경찰이 아들 자취방의 성인용품과 소지품을 폐기해 감찰 대상이 됐다. 검찰은 훼손된 증거와 추가 압수수색으로 강간목적살인 혐의를 적용했고, 정성호 법무장관은 친족 특례 개선 필요성을 제기했다. 경찰 아버지, 아들 사건 증거 폐기 논란

검찰, 훼손 증거 근거로 강간목적살인 적용

법무장관, 친족 특례 개선 검토 언급

2026-07-03 8면

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‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23)의 아버지인 현직 경찰관이 사건 관련 성인용품을 폐기한 행위로 감찰을 받는다.2일 경찰에 따르면 경찰청은 광주경찰청 소속 장모 경감이 아들 사건을 접하는 과정에서 국가공무원법상 공무원의 품위유지 의무를 준수했는지 여부를 점검하기로 했다.장 경감은 사건 발생 사흘 후인 지난 5월 8일 아들 자취방을 정리하면서 내부에 있던 사람 형상의 성인용품 리얼돌을 여러 조각으로 해체해 폐기했다. 앞서 압수수색 영장 집행 등으로 주요 증거물 확보를 끝낸 경찰이 원룸에 대한 보존 조치 등을 하지 않아 이 같은 일이 가능했다. 당시 리얼돌은 가슴·목 부위가 날카로운 물건에 의해 훼손된 상태였다.경찰은 리얼돌에서 채취한 유전자 정보(DNA)와 감식 보고서, 훼손 상태를 촬영한 동영상 등을 확보했기 때문에 실물까지 증거물로 수거할 가치는 없다고 보고 원룸에 그대로 둔 것으로 알려졌다.하지만 사건을 넘겨받은 검찰은 비정상적으로 훼손된 리얼돌 등을 주요 근거로 장윤기에게 성범죄 살해 목적이 있었다고 판단했다.또 장 경감은 아들의 신상이 공개된 뒤 전남 모처로 거처를 옮기면서 구형 휴대전화 등 아들의 소지품을 불에 태워 없앴다. 검찰은 보완 수사 도중 장윤기의 본가를 압수수색했는데 휴대전화 소각 사실은 이러한 과정에서 드러났다. 다만 ‘친족은 증거인멸죄로 처벌할 수 없다’는 형법상 특례를 근거로 장 경감은 형사 입건되지 않았다. 사건 당시 그는 아들 사건과 업무적으로 관련 없는 일선 경찰서의 비수사 부서에서 근무했고 현재는 휴직 중이다.이와 관련해 정성호 법무부 장관은 지난 1일 페이스북에 글을 올려 “현직 경찰관인 아버지가 중요 증거를 인멸했음에도 곧바로 처벌하기가 어려운 현실”이라며 “지난해 가족 간 절도, 사기 등 재산 범죄의 처벌을 면제해 주던 ‘친족상도례’ 규정도 시대의 흐름에 맞게 폐지됐다. 친족 특례 역시 개선돼야 할 부분은 없는지 검토해 볼 필요가 있다”고 썼다. 또 “경찰 수사에서 압수되지 않았던 증거들의 존재 사실을 검찰 보완 수사 단계에서 확인해 경찰이 송치했던 단순 살인이 아닌 ‘강간목적살인죄’ 등으로 장윤기를 재판에 넘겼다”고 강조했다. 단순 살인은 형량 하한선이 징역 5년이지만 강간 목적 살인죄는 사형 또는 무기징역 선고만 가능해 형량이 무겁다. 정 장관은 그러면서 “고 이채원 양의 억울한 죽음에 대한 합당한 처벌이 내려질 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.