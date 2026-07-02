[포토] 국조특위 현장조사 앞두고 시위대 간 ‘충돌’

세줄 요약 국회 국정조사특위의 잠실 개표소 현장검증을 앞두고 시위대가 몰리며 긴장이 고조됐다. 서로 다른 주장을 내세운 참가자들은 성조기를 부러뜨리고 밀치는 등 충돌했고, 쓰러졌다는 신고로 119도 출동했다. 경찰은 대규모 인력을 배치해 추가 충돌을 막고 있다. 잠실 개표소 현장검증 앞두고 시위대 집결

부정선거 주장·조사 반대 놓고 격렬 대치

몸싸움·주먹 휘두름·119 출동으로 긴장 고조

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국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회의 개표소 현장검증을 앞둔 2일 오전 서울 송파구 잠실 개표소 시위 현장에 시위대가 몰리며 긴장감이 고조되고 있다.참가자들은 서로 다른 주장에 따라 대치하며 성조기를 부러뜨리고 밀치는 등 고성과 몸싸움을 벌였고, 현장은 아수라장으로 변했다.시위 참가자가 쓰러졌다는 신고로 119 구조대가 출동하기도 했다. 경찰은 참가자들 사이를 분리하며 추가 충돌을 막고 있다.체육단체의 경기장 진입을 혼자 끝까지 막았던 여성, 이른바 ‘올다르크’(올림픽공원+잔 다르크)는 지난번처럼 2-1 게이트 앞에 성조기를 두른 채 서서 ‘국민의 동의 없는 국정조사 중단하라’ 손피켓을 들고 있다.자유와혁신 황교안 대표와 이영돈 PD 등 부정선거를 주장해온 인사들도 현장을 찾아 시위 참가자들과 함께 “부정선거 재선거” 등을 외치는 중이다.일부 참가자들은 국조특위의 현장조사에 반대한다며 “특검이 오면 열어주겠다”, “영장이 있어야 개방할 수 있다”고 주장했다.오전 9시 30분께에는 1-3 게이트 앞에서 참가자들 간 언쟁이 벌어지던 중 한 명이 주먹을 휘두르는 일이 발생했다. 당사자는 경찰에 사건 접수를 요청한 것으로 전해졌다.한국체육학회 관계자도 이날 현장을 찾아 출입 통제를 해제해 달라고 경찰에 요청했다.학회 측은 사무실 출입이 막혀 논문 심사 등 학회 업무가 중단되면서 회원들의 임용 일정에도 차질이 우려된다고 호소했다.경찰은 현장에 대화경찰 100여명과 형사 300여명, 기동대 25개 부대 등 총 2천명을 배치해 만일의 상황에 대비하고 있다.